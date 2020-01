Ali Chhaib retail sales manager western region van TUI Experiences

Om het b2b platform TUI Experiences waar meer dan 43.000 activiteiten en excursies te boeken zijn beter in de Nederlandse en Belgische markt neer te zetten en er meer bekendheid aan te geven, is per 1 januari jl. Ali Chhaib aangesteld als Retail Sales Manager Western Region.

Ali werkt sinds 2008 bij TUI, waar hij in verschillende rollen werkte bij TUI België en TUI Group, het meest recent was hij de Key Account Manager voor onder andere Nederland bij TUI Destination Experiences. In zijn nieuwe rol zal Ali het aanspreekpunt zijn voor de uitrol en de optimalisatie van de verkoop van excursies en activiteiten via het B2B platform. Dit in nauwe samenwerking met de sales teams in Nederland, België en Frankrijk

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.