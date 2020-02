Alle Nederlandse parken van Landal GreenParks opnieuw Green Key gecertificeerd

Landal GreenParks heeft tijdens het jaarlijkse Green Key evenement, dat donderdag jl. plaatsvond in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, opnieuw Green Key-certificaten in ontvangst mogen nemen voor alle vakantieparken in Nederland. NBTC-directeur Jos Vranken reikte de certificaten uit en sprak over de duurzame toekomst van toerisme en recreatie in ons land. Ook de buitenlandse parken van Landal GreenParks hebben het duurzaamheidscertificaat behaald, met uitzondering van die in Groot-Brittannië.

Green Key is hét internationale keurmerk voor kwaliteit en duurzaam ondernemen in de sector van accommodaties en gastvrijheid. In ons land worden de certificaten uitgegeven door de Stichting KVMK. Ondernemers moeten jaarlijks aan de criteria voldoen om het Green Key-certificaat te blijven behouden. Voor het derde achtereenvolgende jaar ontvangen alle Nederlandse parken van de vakantieaanbieder dit felbegeerde certificaat. Landal GreenParks was bovendien voor de Internationale Green Key-organisatie de eerste onderneming die vakantieparken in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, België, Denemarken certificeerde, waar Landal ook al haar parken reeds gecertificeerd heeft.

“We zijn verheugd om te zien dat de voortdurende inspanningen van onze parken op duurzaamheids-gebied opnieuw een Green Key-certificaat waardig zijn. Dat is een bewijs dat we doen wat we beloven. Ons duurzaamheidsbeleid is erop gericht om onvergetelijke vakanties te bieden met een positieve impact op natuur, de regio, mensen en klimaat. We liggen goed op koers om onze doelstelling te behalen om in 2030 volledig klimaatneutraal te opereren,” aldus Jeroen Mol, operationeel directeur van Landal GreenParks.

Green Key-certificering van de ruim 90 vakantieparken is slechts één van de onderdelen in het duurzaamheidsprogramma van Landal GreenParks. Meer informatie over wat Landal doet op het gebied van duurzaam en betrokken ondernemen, is te vinden op: www.landal.nl/duurzaamheid/klimaatneutraal.

