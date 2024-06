Bentour Reizen heeft een speciaal aanbod geïntroduceerd voor reisbureaupartners die getroffen zijn door de annuleringen van FTI-reizen met een vertrekdatum vanaf 15 juni 2024. Het aanbod is bedoeld om reisbureaus te helpen hun klanten een vergelijkbare reis tegen een vergelijkbare prijs aan te bieden.

Directeur van Bentour Reizen, Deniz Ugur, liet weten: “Het is onze taak om vakantiegangers naar hun welverdiende vakantie te brengen. We moeten nu als branche samenstaan. Daarom is het in deze uitdagende tijden ons bijzondere doel om onze reisbureaupartners en hun klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Met onze initiatief onderstrepen we dat onze partners ook in moeilijke situaties op ons kunnen rekenen en hun klanten aantrekkelijke alternatieven kunnen aanbieden. We zijn vastbesloten om samen met onze partners oplossingen te vinden en klanten gelukkig te maken.”

Aanbod

Het aanbod van Bentour Reizen ziet er als volgt uit: reisbureaus voeren het boekingsnummer en de prijs die de klanten zouden hebben betaald als vrijblijvende klantenwens in het boekingssysteem in, waarna Bentour Reizen naar een overeenkomstige prijsverlaging streeft. Als blijkt dat een Bentour-boeking met identieke reisdata als een geannuleerde FTI-boeking (tegen de huidige dagprijs) duurder is, zal Bentour direct contact opnemen met de hotels om overeenkomstige kortingen te bereiken. Volgens de Bentour is dit al bij verschillende boekingen en hotels succesvol geweest. In het geval van een succesvolle onderhandeling wordt de boekingsbevestiging of factuur aangepast. Dit proces kan tot zeven dagen duren.