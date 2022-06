Amerika gaat verplichte COVID-19-test voor internationale reizigers afschaffen

Deel dit artikel

De regering Biden zal naar verwachting binnenkort aankondigen dat de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention de eis zal opheffen dat reizigers negatief moeten testen op Covid-19 voordat ze de VS binnenkomen, dat melden onder andere CNN en het Amerikaanse persbureau AP op basis van informatie van een anonieme bron. Met het afschaffen van de COVID-19-test wordt een van de laatst overgebleven overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken afgeschaft.

Een hoge regeringsfunctionaris heeft laten weten dat het mandaat zondag afloopt. Ook het Centers for Disease Control and Prevention heeft bepaald dat een COVID-test voor internationale reizigers niet langer nodig is. Het nieuws kwam naar buiten via een anonieme bron. Deze ambtenaar heeft aangegeven dat de noodzaak van de testverplichting elke 90 dagen opnieuw wordt geevalueerd waarop deze opnieuw zou kunnen worden ingevoerd als er een verontrustende nieuwe variant opduikt.

De CDC heft daarmee ook de beperking op waartegen de Amerikaanse reisindustrie maandenlang heeft gelobbyd nadat ze had vastgesteld dat ze niet langer nodig was “gebaseerd op de wetenschap en de gegevens,” aldus de ambtenaar. Deze liet tevens weten dat de regering Biden van plan is om samen te werken met luchtvaartmaatschappijen om te zorgen voor een soepele overgang in verband met de verandering, “maar het zal waarschijnlijk een welkome stap voor de meeste reisbedrijven zijn”.

De regering Biden voerde de testverplichting vorig jaar in, toen zij afstapte van beperkingen die niet-essentiële reizen uit tientallen landen verboden. Daaronder viel destijds ook Nederland en de meeste andere Europese landen, maar ook landen als China, Brazilië, Zuid-Afrika, India en Iran.

Author Arjen Lutgendorff