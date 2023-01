Annemarie van Erp (The Travel Club) nummer 1 in de Smile Society

Deel dit artikel

Sunny Cars heeft de nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt. Deze Smile Society bevat 100 reisagenten die in het afgelopen kwartaal de meeste autohuurboekingen bij Sunny Cars hebben gemaakt. Dit kwartaal mag Annemarie van Erp van The Travel Club zich de beste van Nederland noemen. Annemarie ontving gisteren op de Vakantiebeurs een autohuurcheque t.w.v. 500 Euro.

Naast de eer worden de reisprofessionals die de lijst halen beloond met 10% extra agentenkorting. De top 30 krijgt zelfs 15% extra agentenkorting. Annemarie van Erp is geen onbekende in de lijst. Elk kwartaal staat ze wel in de top 5. “Zij is een echte ambassadeur van Sunny Cars”, vertelt Fieneke van Heusden-Bosters, Sales Representative Sunny Cars Nederland.

Annemarie van Erp over het behalen van de nummer een-positie: “Ontzettend leuk dat ik weer in de lijst sta. In april 2022 stond ik ook al eens op nummer 1 en toen heb ik mijn autohuurcheque ingewisseld voor een huurauto op Curaçao en Ibiza. Mijn missie is om de klantverwachting te overtreffen en ik boek daarom alleen bij partners waar ik een goed gevoel bij heb. Sunny Cars is daar een van. Zelf maak ik dan ook geregeld gebruik van een huurauto van Sunny Cars. Je bent op de meeste bestemmingen zo beperkt als je wat wil doen en geen huurauto tot je beschikking hebt. Zonde, een huurauto hoort bij een vakantie! Het kost voor mij dan ook weinig moeite om de voordelen van een huurauto uit te leggen aan mijn klanten. En nu met een cheque van 500 euro op zak kan ik weer genieten van de vrijheid die een huurauto geeft.”

“De Smile Society is onze manier om reisagenten persoonlijk te belonen. De retail is voor Sunny Cars ontzettend belangrijk en we zijn blij dat we vele ambassadeurs zoals Annemarie hebben. Door extra korting te geven aan onze best boekende reisagenten kunnen ze zelf met voordeel ons all-in huurconcept ervaren. We willen zoveel mogelijk reisagenten de kans geven om in de Smile Society te komen. Daarom maak je als reisagent elk kwartaal opnieuw kans om in de top 100 te komen. De volgende top 100 wordt begin april bekendgemaakt. Alle boekingen van januari tot en met maart doen mee”, vertelt Fieneke.

Author Sharon Evers