De ANVR kan zich grotendeels vinden in de aanbevelingen die de ACM heeft gedaan naar aanleiding van het onderzoek naar duidelijke prijsvermeldingen van pakketreizen en raad haar leden nadrukkelijk aan deze op te volgen. Er zijn ook eisen waar de ANVR het niet mee eens is.

In een bericht aan haar leden waarin het reageert op de aanbevelingen van de ACM laat de brancheorganisatie weten dat de ANVR het eens is met de waakhond dat reizigers op het moment van boeken een goed inzicht moeten hebben in alle kosten waarmee zij worden geconfronteerd bij het boeken van een pakketreis, ook als het gaat om lokale heffingen.

Lokale kosten

“Dat blijkt ook uit de wet op de pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement (BW 7:502 lid 1 sub c). Wij hebben daarbij steeds onderscheid gemaakt tussen kosten die worden afgedragen via de reisonderneming (die moeten worden opgenomen in de geadverteerde prijs) en die kosten die lokaal worden afgedragen (die moeten worden genoemd bij de geadverteerde prijs of de vindplaats van die kosten moet duidelijk worden genoemd). De ACM stelt nu dat de hoogte van die lokale kosten moet worden genoemd bij de geadverteerde prijs.”

Geen redelijke eis

De ANVR is zoals gezegd met de ACM van mening dat de reiziger inzicht dient te hebben in alle kosten waarmee de reiziger geconfronteerd wordt tijdens het boeken van een reis. “Wij vinden het anders dan de ACM niet duidelijker voor de reiziger dat in één bedrag zowel (a) de kosten zijn opgenomen die via de reisonderneming worden afgedragen en (b) de kosten die de reiziger zelf moet maken voor de reis. Daarnaast zou het betekenen dat we voor alle lokale heffingen voor alle valuta op elk moment moeten kunnen omrekenen wat de kosten in euro’s zouden zijn. Dat vinden we geen redelijke eis van de ACM. De toevoeging van de ACM dat onderscheid gemaakt mag worden tussen (a) en (b) bij de uitsplitsing van de prijs is zonder betekenis, omdat de reiziger sowieso moet weten welk bedrag aan of via de reisondernemer moet worden betaald.”

ANVR organiseert op vrijdag 11 augustus aanstaande van 12.00-13.00 uur een extra editie van ANVR Vandaag over dit onderwerp.