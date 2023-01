ANVR: boekingen 2022 vrijwel terug op niveau 2019

Deel dit artikel

De ANVR/GfK boekingsmonitor laat zien dat de gemaakte boekingen naar landen buiten Nederland vrijwel weer terug zijn op het niveau van 2019. De scherpe daling in 2020 (met meer dan 51%) en 2021 (-44%) is hierbij vrijwel volledig hersteld in 2022.

​Met in totaal 25,5 mln boekingen bleef 2022 nog net (-0,7%) onder het pré-corona niveau in 2019. Met name in 2020 werden veel gemaakte boekingen vanwege corona geannuleerd. Alhoewel het aantal annuleringen niet wordt geregistreerd in de ANVR-GfK monitor was de daling van het aantal gemaakte reizen dus nog veel lager gelet op de vele annuleringen vooral in de eerste coronamaanden. Kijkend naar de bestemmingen viel het aandeel buiten Europa (18%) iets terug, waarbij Noord-Amerika (dure dollar) de sterkste teruggang noteerde. Binnen Europa werd er goed geboekt naar Frankrijk en Denemarken. Alle Middellandse Zee bestemmingen werden in december nog niet goed geboekt.

ANVR en GfK vergelijken de cijfers 2022 met de cijfers van 2019 omdat de cijfers van 2020 en 2021 (vanwege de coronapandemie) een minder goede vergelijkingsmaatstaf geven. De steekproef wordt maandelijks gedaan onder tienduizenden klanten.

Author Dylan Cinjee