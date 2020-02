ANVR: de argumenten voor aparte contributiebijdrage ZRA

De ANVR heeft de argumenten op een rijtje gezet waarom er een aparte bijdrage per ZRA is ingevoerd. “Wij begrijpen uiteraard dat dit extra kosten zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat, ook in de nieuwe contributieregeling, de ANVR een grote toegevoegde waarde heeft voor ZSO’s en ZRA’s”, zo laat de branchevereniging weten op haar site.

De contributie is gebaseerd op vaste bedragen (per bedrijf/deelnemer ZRA) én een omzetafhankelijk deel. De ANVR contributie per ZSO verschilt , maar omgerekend per ZRA bedraagt de bijdrage aan de ANVR (inclusief € 100 ZRA-bijdrage) per ZRA zo’n € 150 à € 170 per jaar. “Gelet op de voordelen die je daarmee hebt, denken wij dat dit nog steeds een redelijke prijs is.”

Als deelnemer van een ANVR-ZSO mogen ZRA’s hun klanten erop wijzen dat alle zekerheden van de ANVR ook voor hun klanten gelden. Via de ANVR geef je:

1. Eerlijke voorwaarden via ANVRReizigersvoorwaarden die door de ANVR zijn afgesproken met de Consumentenbond. Tevens wordt gewerkt conform de regels van de Reclamecode Reisaanbiedingen en de Autoriteit Consument en Markt.

2. Zekerheid door aansluiting bij garantiefonds SGR. De klant is zeker van zijn geld bij een pakketreis.

3. Veilig op reis door aansluiting bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SRC), waarbij de extra kosten en de niet-genoten vakantiedagen bij een calamiteit worden vergoed. Busreizen voldoen aan strenge veiligheidseisen en hotels gecheckt op het risico van legionella.

4. Verantwoord op reis, want de klant kan rekenen op je deskundigheid en praktische maatregelen van de ANVR om extra rekening te houden met milieu, mensen, natuur en cultuur.

5. Zorgvuldige omgang met klantgegevens door een helder privacy- en cookiebeleid. Jouw klant kan zo veilig boeken én betalen. ANVR checkt dit.

6. Zekerheid bij klachten. Je hebt een goede aansprakelijkheidsverzekering en je klant kan altijd naar de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen.

Daarnaast wijst de ANVR op de de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de ANVR, waarin de ZRA expliciet is opgenomen. “Bij claims van klanten die boeken via een ZRA is de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de ANVR van kracht. Deze verzekering voldoet ruimschoots aan alle ANVR-eisen, kent geen uitsluitingen en geeft dekking, ook in geval van touroperating! Weliswaar is er een flink eigen risico (€ 2500) maar mede hierdoor, door de collectieve inkoop en de op maat gesneden voorwaarden, bedragen de kosten omgerekend per ZRA zo rond de € 20 per jaar. Ga je dit zelf verzekeren dan ben je minimaal het 10-voudige of meer kwijt als dit al lukt.”

Een ander belangrijk punt waar de branchevereniging ZRA’s graag op wijst, is dat zij rekening houdt met ZRA’s. “De ANVR is vanaf het begin via de ZSO’s betrokken bij de ZRA’s. Door de ZSO’s te helpen en te ondersteunen, is een uniek concept ontwikkeld. De ZRA is daarbij zelfstandig ondernemer, sterk in klantcontact, kent de lokale markt en heeft

productkennis. De ZSO geeft ondersteuning bij marketing, financiële administratie, inkoop en zorgt voor aansluiting bij SGR, CF, ANVR, enz. Het aantal ZRA’s is zo de afgelopen jaren sterk gegroeid. De ANVR ondersteunt dit concept, voert overleg met ZSO’s en inmiddels neemt ook een vertegenwoordiger van een ZSO deel aan het ANVR-bestuur. Als ZRA profiteer je uiteraard mee van de algemene belangenbehartiging die de ANVR doet voor de branche. Of het nu gaat om overleg over Schiphol, informatie over de btw/reisbureauregeling of b.v. voorlichting over hoe je een klacht kan voorkomen. Specifiek voor ZRA’s hebben we er op gelet dat in de Europese wetgeving het verkopen ‘op afstand’ zo is geregeld dat het geen obstakel vormt voor ZRA’s. In Nederland vertegenwoordigen wij de reisbranche in de discussie over de ZZP-wetgeving. De modellen zijn besproken met ZSO’s en liggen klaar zodra de nieuwe wetgeving wordt gepubliceerd. Ook op dit punt zet de ANVR zich in voor de ZRA.” Het document ‘Alles zelf doen of aansluiten bij een ZSO/ANVR: óók belangrijk voor ZRA’ kan je hier downloaden.

