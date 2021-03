ANVR: ‘Extra steun nodig om niet hele reissector failliet te laten gaan’

Veel aandacht voor de reissector tijdens de persconferentie van dinsdagavond; aandacht waar de branche op deze wijze niet op zit te wachten, zo laat de ANVR weten. Na ruim een jaar praktisch te hebben stilgelegen, wordt het negatieve reisadvies nog eens verlengd tot half mei. Nu de reissector de altijd goed geboekte meivakantie met dit advies alweer in de prullenbak ziet verdwijnen, pakken donkere wolken zich verder samen. Om niet een hele sector failliet te laten gaan, is extra steun hard nodig.

De reissector is tijdens deze crisis de zwaarst getroffen sector met een omzetverlies van ca. 90% en een banenverlies van 20%. ‘Natuurlijk helpen de overheidsmaatregelen ons enigszins, maar de crisis duurt nu zo lang dat de inmiddels al volledig afgeslankte bedrijven geen greintje vet meer op de botten hebben. Perspectief en extra steunmaatregelen zijn voor ons onontbeerlijk”, aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam. “We begrijpen dat in een tijd waarin de besmettingen nog steeds toenemen, reizen nog even niet kan en nu ook niet verstandig is. Maar dit is de zoveelste klap en moet ook echt de laatste zijn. Biedt ons in ieder geval perspectief met het oog op de zomervakantie!’ Het kabinet geeft nu aan goede hoop te hebben voor de zomer en zegt terecht dat “de reisbranche klaar staat om ons een zorgeloze tijd te geven.’

Op de vraag waar hij dan aan denkt, reageert hij resoluut: ‘Enerzijds denken we aan het verlengen en ook het verhogen van de NOW-regeling naar 100%, verlenging van de TVL voor annuleringskosten, maar ook verbreding van de TVL voor de kleine bedrijven die nu geen gebruik kunnen maken van de vaste-kosten-regeling.’

Op dit moment wacht de reissector met smart op een ‘go’ vanuit Brussel waar het gaat om het Voucherfonds dat zij samen met de Nederlandse overheid en garantiefonds SGR heeft opgericht. Dit fonds kan reisondernemers helpen aan een meerjarige lening waarmee zij consumenten kan terugbetalen die hun Reisvoucher, ontvangen in 2020, willen inwisselen voor geld. Oostdam vervolgt: ‘Nu de crisis veel langer duurt dan verwacht, zouden we willen voorstellen dit fonds ook in te zetten voor al die mensen die verleden jaar hun reis hebben omgeboekt naar dit jaar, geen Reisvoucher hebben ontvangen, maar nu alsnog moeten worden geannuleerd vanwege Covid-19.’

De sector blijft creatief terwijl het water hen tot aan de lippen staat. Zij doen, ondanks de demissionaire status van het kabinet, een oproep aan de overheid om hen verder tegemoet te komen met steunmaatregelen nu het negatieve reisadvies opnieuw wordt verlengd.

