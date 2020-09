ANVR: goed nieuws voor zra’s, slecht nieuws voor groepsreizen

De ANVR laat, naar aanleiding van de persconferentie over de coronacrisis gisteravond, weten dat het positief nieuws is voor zra’s nu de vermogenstoets in de TOZO-regeling lijkt te worden uitgesteld. De beperking van groepen tot maximaal 30 of 40 personen is daarentegen van negatieve invloed op groepsreizen.

“Fijn, en terecht voor ZRA’s dat premier Rutte heeft gemeld dat de vermogenstoets voor zelfstandigen – die aangekondigd is voor de volgende fase generieke steunmaatregelen – gaat worden uitgesteld. Dat was ook een onzalige maatregel. Wat ons betreft komt wat dat betreft van uitstel ook afstel”, zo laat Frank Radstake (ANVR) weten.​

“De beperking dat groepen niet groter mogen zijn dan 30 personen binnen of 40 personen buiten, maakt dat groepsreizen die worden uitgevoerd binnen Nederland alleen kan in groepen die dat aantal niet te boven gaan. Dat geldt in principe ook voor groepsreizen naar het buitenland, als die tenminste beginnen binnen Nederland en/of als de lokale overheden ook vergelijkbare eisen stellen”, aldus Radstake.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.