ANVR komt met handleiding voor herstarten vakanties

De reisbranche wil graag van start, dus treft zij maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus voor het moment dat internationaal reizen weer mogelijk is. Al wordt het anders dan we gewend waren. Met diverse handleidingen helpt de ANVR haar leden op weg.

“Als internationale sector hebben we ervoor gekozen om een handleiding te schrijven voor ANVR-leden met advies over het toepassen van nationale en internationale richtlijnen in de reissector. Met deze handleiding willen we duidelijk maken op welke manier we op een veilige en verantwoorde manier reizen ten uitvoer kunnen brengen zodra landen weer open gaan. Bij het herstarten van vakanties en reizen kunnen additionele maatregelen worden genomen en/of bestaande maatregelen worden gewijzigd. Deze handleiding is een momentopname van de situatie van vandaag en zal dan ook regelmatig worden aangepast en aangevuld met nieuwe, relevante informatie. Deze vind je op www.anvr.nl na de leden login ‘Corona Handleidingen'”, aldus de ANVR.

(Inter)nationale richtlijnen

“We sluiten ons aan bij Europese en -zover mogelijk- mondiale coördinatie. Dit doen we om een zo eerlijk mogelijk speelveld (level playing field) te creëren voor alle reisondernemingen. En ook om te voorkomen dat de uitvoerbaarheid van de te nemen maatregelen voor verschillende ondernemingen onmogelijk wordt gemaakt. We willen wel benadrukken dat we afhankelijk zijn van deze internationale richtlijnen, maar dat het in de praktijk mogelijk is dat er op nationaal niveau (en zelfs per regio of lokaal) verschillen kunnen zijn.”

Richtlijnen specifieke reizen

“Op basis van de eerste Europese richtlijnen zullen we de komende tijd bekijken of extra specifieke maatregelen van toepassing zijn voor groepsreizen of zogenoemde aangepaste (zorg)vakanties. Cruiseaanbieders adviseren we de specifieke, internationale richtlijn van CLIA -die nu in ontwikkeling is- te volgen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.