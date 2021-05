ANVR: PCR-test voor leden voor 69 euro

De ANVR heeft voor de aangesloten leden een afspraak gemaakt met een leverancier van PCR-tests. De overeenkomst, waardoor ANVR-leden voor een scherpe prijs een PCR-test kunnen aanbieden, wordt deze week getekend, zegt Frank Radstake van de ANVR in een toelichting.

Er wordt samengewerkt met Care4homecare, dat over een eigen teststraat en eigen laboratorium beschikt.

ANVR-leden kunnen hun klanten dan een PCR-test aanbieden voor 69 euro. Volgens Radstake is dit een prima prijs in vergelijking met de prijs die particulieren voor een losse PCR-test betalen.

De ANVR lanceert hiervoor binnenkort de consumentenwebsite Coronatest2travel.nl.

De PCR-test voor deze prijs is exclusief te boeken bij ANVR-leden, zegt Radstake. ‘Of onze leden hiervan gebruik willen maken, is uiteraard aan hen.’

De ANVR komt deze week met praktische informatie voor de leden.

