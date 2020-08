Arjan Kers (TUI): “Dank je wel reisagenten”

In barre tijden wil je als één team optrekken. Dat dachten ook de cockpit en cabin crew leden van TUI fly. Er zijn weinig vluchten in deze corona-tijden, van thuis zitten worden ze niet blij. En wat is er dan leuker om informatie en een vriendelijke lach te verspreiden onder de reisbureaus in Nederland? Piloten, stewards en stewardessen gaan op pad langs de reisagenten in Nederland.

Enthousiaste TUI fly-ers kwamen onlangs met het idee om ‘de straat op te gaan’ om mensen te informeren over vliegen in corona-tijd en vakanties promotionele ondersteuning te geven. Het werd direct omarmd door andere collega’s en diverse acties waren geboren. Een promotionele tour langs de TUI reisbureaus is al sinds enige weken aan de gang. De klanten worden verleid naar de reisbureaus te komen met een promotionele actie waarmee prijzen te winnen zijn. Een team van TUI fly zorgt voor levendigheid in en om het reisbureau en is er om vragen te beantwoorden. De opkomst was goed en er zijn vele vragen beantwoord over vliegen in corona-tijd.

Dank je wel

Arjan Kers (General Manager TUI Nederland): “Ik ben enorm blij met de saamhorigheid, de spirit en het teamwork van de medewerkers van zowel de airline als de touroperator. Dit zijn zware tijden en enthousiasme en samenwerking is wat ons daar doorheen kan helpen. Dat geldt ook voor de reisagenten die zo’n enorme effort leveren met de service voor hun en onze klanten. Daar mag je best wel ‘dank je wel’ voor zeggen”.

Reisbureau-bezoeken

In de komende weken gaan bijna 100 TUI fly collega’s langs bij de ANVR-reisbureaus. Je herkent ze ongetwijfeld want zowel piloten als cabin crew komen in uniform langs. Ze bezoeken zo goed als alle reisagenten, om hen te bedanken voor de niet aflatende inzet en hun zorg voor onze gezamenlijke klanten. Samen moeten we door deze moeilijke tijden heen en met een woord van dank en een kleine attentie voor reisagenten, wil TUI een sprankje positiviteit verspreiden. Ook de ZRA’s worden niet vergeten, ook al kunnen zij helaas niet allemaal persoonlijk bezocht worden. Een aantal stewardessen, stewards en piloten wordt momenteel ook getraind om mee te helpen op het Customer Services Center en als ondersteuning op Schiphol bij vertrekkende passagiers.

