Arjan Kers (TUI): “We kijken met smart uit naar de zomer”

TUI kijkt met smart uit naar de zomer en de meivakantie die er nu aan zit te komen, dat liet Arjan Kers (Managing Director TUI Nederland) vandaag weten bij BNR Nieuwsradio . Kers: “Vaccinatie heeft eraan bijgedragen dat mensen weer een klein beetje hoop krijgen. Dat zie je trouwens ook in het zoekgedrag, mensen zijn weer bezig met een vakantie.”

Kers: “Zolang de grenzen nog gesloten zijn, kunnen we ons wel alvast voorbereiden. We hebben met de overheid gesproken over veilig corridors, testen voor vertrek, testen bij terugkomst en dat zelfs in combinatie met vaccinatie. Je ziet daarnaast dat de protocollen op vakantiebestemmingen veel beter ingericht zijn dan hier in Nederland. Mensen hebben behoefte aan een vakantie en ik denk dat het de beste remedie is na al die maanden lockdown. Laten we dat perspectief creëren.”

In het gesprek werd gevraagd wat er moeten gebeuren voor een land als Spanje weer Nederlanders met open armen ontvangt. Kers: “Ik denk dat het van beide kanten moeten komen. Ten eerste moeten we situatie in Nederland onder controle krijgen, daar zijn we nu hard mee bezig. Daarnaast moeten we in samenwerking met andere touroperators en airlines aantonen dat het mogelijk is om veilige corridors te creëren. We moeten niet vergeten dat afgelopen zomer en winter toeristen uit andere landen wel op deze bestemmingen zijn geweest, daar is dus aangetoond dat het wel kan. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen ook hun verantwoordelijkheid nemen op de bestemming, want het gaat er niet om waar je bent, maar hoe je je gedraagt. Laten we dat georganiseerd doen.”

