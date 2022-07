Arthur Reijnhart nieuwe directeur Commercial Schiphol

Deel dit artikel

Arthur Reijnhart (50) wordt per 1 september 2022 Director Schiphol Commercial bij Royal Schiphol Group. Arthur stapt over van Picnic, de Nederlandse online supermarkt, waar hij verantwoordelijk was voor het uitbreiden en laten groeien van Picnic’s bedrijfsvoering in Duitsland.

Daarvoor had hij een internationale loopbaan in de energiesector. Voor Shell werkte hij in Frankrijk, Nederland, Engeland en de Verenigde staten. Hij gaf onder meer leiding aan de retail operatie van Shell in de Benelux en Frankrijk, heeft ervaring in real estate en werkte aan de ontwikkeling van duurzame brandstoffen zoals waterstof, biobrandstoffen en elektrische mobiliteit. Arthur studeerde natuurkunde in Utrecht. Arthur volgt Jan-Willem Weissink op die 1 maart j.l. vertrok.

Robert Carsouw, Chief Financial Officer en verantwoordelijk voor Commercial: “Arthur heeft veel relevante ervaring en kennis van retail en real estate, nationaal en internationaal, waar wij als Schiphol Group veel plezier van zullen hebben. Daarnaast is zijn ervaring op het gebied van duurzaamheid relevant. Dat is leidend bij alles wat wij doen en door dat te combineren in zijn functie als Director Commercial zal dat Schiphol veel bieden. Reizigers, en alle klanten, zoals in retail en op het terrein van vastgoed zullen hiervan profiteren.”

Arthur: “Ik ben ontzettend enthousiast en gemotiveerd om bij Schiphol aan de slag te gaan. Het is een fantastisch bedrijf, en de veranderingen en uitdagingen die er liggen zorgen voor mooie kansen op het gebied van commercie, vastgoed en duurzaamheid. Ik zie het als een prachtige uitdaging om daaraan bij te dragen.”

Author Arjen Lutgendorff