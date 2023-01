Aruba: grootste herstel vanuit Nederland, België groeit door

Deel dit artikel

Aruba Tourism Authority meldt dat het totale herstel wereldwijd ten opzichte van 2019 98% is. Aruba ontving in totaal ruim 1 miljoen bezoekers. Ruim 600.000 cruisepassagiers deden Aruba in 2022 aan. Nederland noteert als het gaat om bezoekersaantallen verhoudingsgewijs het grootste herstel en sluit het jaar af met 108% ten opzichte van 2019.

In 2022 bezochten ruim 46.000 Nederlanders Aruba! In 2021 kwamen ruim 37.000 bezoekers uit Nederland naar Aruba. Dit is een stijging van ruim 23% in 2022 in vergelijking met het jaar ervoor.

Groei België zet door

In 2019 reisden 2.349 Belgen naar ons One happy island. In 2021 kwamen 1,364 vakantiegangers uit België naar Aruba. In 2022 deden 2,532 Belgen ons eiland aan. Dat is een groei van 85% ten opzichte van 2021. En een groei van 7.8% ten opzichte van 2019.

“2022 was voor ons een enerverend jaar waarin we weer als vanouds Aruba in de schijnwerpers konden zetten. Een jaar waarin wij hoopten 2019 te evenaren. En dat is bijna gelukt. Dat wij nog steeds een hoog herstel vanuit Nederland noteren, met zelfs meer bezoekers dan in 2019, is heel bijzonder. Vorig jaar konden wij nog deels profiteren van het feit dat sommige delen van de wereld niet open waren. Dit jaar was dit niet het geval en dat maakt het resultaat echt ongekend. Uiteraard zijn we onze partners zoals de touroperators, reisagenten, luchtvaartmaatschappijen en de reisvakpers buitengewoon dankbaar voor hun niet aflatende steun. Ook zij hebben hieraan bijgedragen”, zegt Tirso Tromp, Area Director Europe, Aruba Tourism Authority.

Author Arjen Lutgendorff