De immigratiedienst op Aruba, Immigracion Aruba (IA), heeft het online ED (Embarkation Disembarkation) card platform geheel vernieuwd.

Reizigers krijgen vanaf nu na het voltooien van de online vragenlijst geen groene vink meer in hun mailbox maar een ‘qualifier to board’, waarmee zij goedkeuring hebben om naar Aruba te reizen.



Reizigers dienen nog steeds een week voor vertrek de vragenlijst in te vullen en de sustainability fee van $20 per persoon te voldoen. Met het geheel vernieuwde platform wil de immigratiedienst het gehele proces vanaf het vertrek tot de aankomst versnellen en standaardiseren. Kijk voor meer informatie op: edcardaruba.aw/welcome