AtlasGlobal is failliet en cancelt vluchten

De Turkse luchtvaartmaatschappij AtlasGlobal heeft faillissement aangevraagd en cancelt al haar vluchten. Er was al veel onzekerheid gedurende de afgelopen enkele maanden.

De 18-jarige luchtvaartmaatschappij werd geconfronteerd met financiële problemen sinds november 2019, toen de luchtvaartmaatschappij haar activiteiten moest stoppen en werd gedwongen te herstructureren. De luchtvaartmaatschappij is nu echter officieel failliet, zo melden meerdere internationale nieuwssites. De airline is niet bereikbaar voor commentaar. Het personeel is gevraagd om morgen niet naar het werk te gaan.

Het is niet duidelijk of er geïnteresseerde partijen zijn in de Turkse airline, die tot voor kort nog op Schiphol vloog en in het verleden codeshare partner was van KLM.

