Avengers Campus opent op 20 juli in Disneyland Paris

Marvel Avengers Campus opent op 20 juli 2022 in het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris. Avengers Campus opent als onderdeel van de viering van de 30e verjaardag van Disneyland Paris. Het is de volgende belangrijke mijlpaal in het meerjarige transformatieplan van het Walt Disney Studios Park.

“Met Marvel Avengers Campus en Disney Hotel New York – The Art of Marvel is Disneyland Paris klaar om de ultieme bestemming te zijn voor Marvel fans om een spectaculaire ervaring te beleven tussen hun favoriete Superhelden”, laat het resort weten. “Met verrassende live-action stunts en heldhaftige ontmoetingen, waaronder Spider-Man, Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Black Widow, Thor en Loki, maken bezoekers deel uit van het Marvel universum. Sam Wilson als Captain America, Ant-Man en The Wasp, Okoye en de Dora Milaje van Wakanda maken ook voor het eerst hun opwachting in Disneyland Paris.”

Nieuwe attracties

Daarnaast komen er twee attracties in Avengers Campus. AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE en SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE. Eerstgenoemde is een razendsnelle achtbaan op de plek waar voorheen de Rock ‘n’ Roller Coaster stond, maar nu in een nieuw Marvel-jasje. “In de achtbaan vormen gasten een team met Captain Marvel en Iron Man. Minimale lengte voor AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE is 120 centimeter. SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE is een nieuwe attractie waar gasten van alle leeftijden web-slingerende superkrachten krijgen. Door middel van speciaal ontworpen, innovatieve technologie die lichaamsbewegingen en gebaren herkent, kunnen rekruten hun handen uitstrekken en webben uit hun polsen slingeren, net als Spider-Man. Er is geen lengtevereiste voor deze attractie, zodat jonge helden kunnen deelnemen aan de actie.”

Nieuwe eetgelegenheden

“Als het tijd is om even bij te komen van de heldendaden, kunnen gasten terecht bij nieuwe eetgelegenheden. Avengers Campus gasten kunnen bijtanken met epische maaltijden en snacks in nieuwe enerverende themarestaurants en food trucks. Pym Kitchen is een innovatief wetenschapslab waar het eten en drinken een verhaal vertellen. Ook nieuw is Stark Factory, een counterservice restaurant, waar gasten kunnen genieten van een kookshow met zelfgemaakte pizza’s vers uit de oven van de pizzaiolo’s, inclusief vegetarische optie, salades en een keuze uit verse pasta.”

Mission Equipment

“Mission Equipment boetiek is de plek waar je een groot aantal Campus uitrustingen kunt kopen, waaronder de officiële Avengers Campus en WEB – Worldwide Engineering Brigade – artikelen. In deze unieke winkel kunnen kinderen en volwassenen kleding kopen, accessoires die hun ervaring gaan verbeteren en nog zoveel meer.”

