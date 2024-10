AVIAREPS heeft de benoeming van Frederick Overton aangekondigd als Global Head of Cargo.

In deze rol zal Overton verantwoordelijk zijn voor het leiden en uitbreiden van de vrachtdivisie van AVIAREPS. Hij zal voortbouwen op bestaande relaties met luchtvaartmaatschappijen en de wereldwijde vrachtactiviteiten van AVIAREPS versterken.

Al jaren biedt AVIAREPS General Sales Agent (GSA)-diensten aan lokale vrachtklanten aan, maar nu wordt deze divisie internationaal verder uitgebouwd. De luchtvrachtsector is van essentieel belang voor de wereldeconomie omdat het de snelle en veilige transport van goederen mogelijk maakt, zoals waardevolle of tijdkritische producten, waaronder medicijnen. Hoewel luchtvracht slechts 1% van het totale vrachtvervoer qua gewicht vertegenwoordigt, maakt het 35% van de wereldwijde handel qua waarde uit. Voor passagiersluchtvaartmaatschappijen biedt vracht een extra inkomstenbron, omdat de vracht vaak in het onderste gedeelte van passagiersvliegtuigen wordt vervoerd, wat de benutting van hun middelen en hun financiële veerkracht versterkt.