Avila Reizen deelt persoonlijke boodschap met reisagenten

“Graag willen Hilda en ik ons tot jullie richten om jullie op de hoogte te brengen van de gevolgen van de pandemie die de ‘reis’wereld op zijn grondvesten doet schudden. Wij hebben de behoefte om antwoorden te bieden, wensen uit te spreken, persoonlijk contact te hebben en een moment stil te staan bij een gebeurtenis die enige weken geleden ieders voorstellingsvermogen nog te boven ging”, dat laat Avila Reizen weten in een persoonlijke noot naar de reisagent.

“Wie ons persoonlijk kent weet dat wij gedreven mensen zijn die niet altijd voor de gemakkelijke weg kiezen, maar voor wat naar onze mening de juiste weg is. Onze kracht heeft hem altijd gezeten in een combinatie van geloof, doorzettingsvermogen, liefde en een enorme flexibiliteit om met veranderende omstandigheden om te gaan. Met die inzet hebben wij Avila Reizen opgebouwd tot wat het nu is en ook nog twee prachtige kinderen gekregen. Met die kracht doen wij onze uiterste best om het hoofd te bieden aan een nieuwe uitdaging, waarvan we de uiteindelijke omvang nog niet kunnen overzien. Dat dit een grote uitdaging is, mag duidelijk zijn.”

“Tijdens ons teamoverleg herhalen we keer op keer de boodschap, dat Avila Reizen streeft naar de best mogelijke harmonie tussen klanttevredenheid, gelukkig personeel, commercie en duurzaamheid. Voor die missie hebben Hilda en ik 10 jaar lang dag en nacht gewerkt met (vaak ongekende) ondersteuning van de collega’s en andere betrokkenen. Die missie blijft in wat ik maar bestempel als de ‘Corona chaos’ centraal staan.”

Afgelopen maandag heeft Avila Reizen een crisis overleg gehad, waarbij ze hebben besproken dat er drie niveaus van prioriteit worden onderscheiden:

1. klanten over de gehele wereld, die met ons op reis waren terug in Nederland te krijgen.

2. met klanten die vetrekken tot en met 16 april, persoonlijk contact te hebben om te overleggen over de geplande reis en de mogelijkheden voor het omboeken.

3. alle overige klanten en aanbieders met vragen en problemen, zo goed mogelijk te woord te staan.

Ondertussen werkten de overige afdelingen zoals administratie en boekingen gewoon door met het uitwerken en de afhandeling. Nieuwe reis-aanvragen zijn uiteraard gezien de wereldsituatie momenteel drastisch teruggelopen doch niet geheel stilgevallen.

Ad 1.

“Inmiddels zijn verreweg de meeste klanten, die met ons op reis waren, veilig terug gekeerd en indien er geen vluchten onverhoopt geannuleerd worden de komende twee dagen, zullen dit weekend de laatsten thuiskomen. Wij zijn trots, blij en dankbaar dat we onze gasten veilig hebben kunnen terugbrengen naar huis. We zijn heel blij met de dankbare reacties van onze gasten, in tijden van crisis en chaos bieden blijk van waardering en acties van solidariteit, troost en hoop.”

Ad 2.

“Met de thuiskomst van de gasten kunnen we de gedachten en onze blik nu meer richten op vetrekken tot en met 16 april. Onze collega’s zijn een groot aantal geplande reizen aan het omboeken naar een nieuwe vertrekdatum. Wij krijgen ook verzoeken tot kosteloos annuleren. De gehele reisbranche is hier niet toe in staat. Het zou uiteindelijk onvermijdelijk leiden tot het faillissement van de gehele keten. Het probleem hierbij is uiteraard het ‘en masse’ annuleren en niet zozeer een individuele case. Gezien het onduidelijk is hoe lang deze situatie zich zal voordoen is dit een niet te onderschatten risico.”

“Vanwege de huidige problematiek rondom het ‘en masse’ annuleren, zijn de ANVR en het SGR met een discutabele oplossing voor de reisbranche gekomen, de zogenoemde ‘Corona voucher’. Een voucher, die recht geeft om de geplande reis alsnog te verwezenlijken op een uitgestelde datum of eventueel (in overleg) mogelijkheid biedt om de reiswaarde in te zetten voor een andere reis. Een voucher waarop de garantie die het SGR biedt gewaarborgd is. Het is een noodoplossing, snel gegeven en om die reden nog met allerlei haken en ogen en vragen rondom, zowel voor de reisbranche als voor de klant. Het is zeer te waarderen dat vanuit deze gerenommeerde instituten direct naar oplossingen wordt gezocht. Op dit moment zijn gesprekken gaande met het ministerie van Economische zaken en met het ACM over de details.”

“Zoals u begrijpt, hopen wij dat er een goede oplossing komt, die rekening houdt met de belangen van zowel de reisbranche als de consument. Wij moeten op de uitkomst hiervan wachten. Het is een noodmaatregel in een ongekend draconische situatie. Voor dit moment is ons verzoek om samen met ons de reis om te boeken naar een andere datum of eventueel in overleg (wanneer de geplande reis zich voor u lastig inplant de komende anderhalf jaar) te kijken naar een alternatieve reis. U mag van ons verwachten, dat wij er alles aan doen om een uitgestelde reis hetzelfde of zelfs nog mooier te maken zoals we dat ook doen, wanneer een vluchtwijziging optreedt of een hotel is volgeboekt. U mag hardwerkende mensen verwachten met een grote passie voor het vak. U mag transparantie verwachten, liefde en begrip en boven alles een menselijk handelen, waarbij wij ons uiterste best doen om met deze noodsituatie op een juiste manier om te gaan. Wij vragen u om solidariteit en begrip.”

“Vertrekken t/m 16 april zijn op dit moment overgegaan op de eerste prioriteit en we zullen zo snel als we kunnen reageren op de wervelstorm aan vragen, verzoeken enzovoorts. We vragen uw begrip voor de eventuele vertragingen. Net als iedereen worden wij ook geconfronteerd met thuiswerkend personeel met kinderen, ziekte, aanbieders die op zich laten wachten en onduidelijkheden wat in deze ongekende situatie exact van ons verwacht mag worden.”

Ad 3.

“Ook voor vertrekken na 16 april doen wij ons best bij vragen en onzekerheden u te woord te staan doch wij kunnen niet anders dan op dit moment een hogere prioriteit te geven aan vertrekken t/m 16 april.”

Wij hebben als Avila Reizen uiteindelijk geen bestaansrecht zonder onze klanten en de reisagenten; U! Derhalve danken wij u en willen we u nogmaals benadrukken dat wij niemand in de steek gaan laten en klanttevredenheid heel hoog in het vaandel hebben staan. Dat was in de eerste prioriteitsfase het geval, dat wordt het nu in de tweede prioriteitsfase en dat zal het in de toekomst blijven. Altijd in harmonie met de pilaren waar ons bedrijf op staat en binnen de wettelijke kaders. Wij doen ons uiterste best voor u klaar te staan, en dat blijven we doen, met een hele grote liefde voor reizen, voor ons vak en voor het verwezenlijken van dromen. Wij hopen dit nog lang te kunnen blijven doen. Want wat zou er nu mooier zijn na een ‘lock down’ om weer vrij te zijn om onze ‘grenzeloos’ mooie wereld te verkennen.”

“Een lieve groet, we staan in contact, en boven alles, we hopen dat een ieder die dit leest en hun naasten in goede gezondheid verkeren.”

Tim, & Hilda

