Niet één, niet twee, maar drie FAMtrips heeft Avila Reizen de afgelopen maanden samengesteld om de Nederlandse reisbranche mee te verrassen. Lees hoe jij kans maakt om samen met de touroperator de wereld te ontdekken.

In november 2024 gaan we met een select groepje naar de allermooiste accommodaties van Sri Lanka, eind januari 2025 gaan we laten zien waarom ‘Green Season’ in Botswana een heel goed idee is en voor juni 2025 hebben lanceren we een nieuw concept: De Avila Reizen Beyond Dreams FAMtrip!!

Sri Lanka: terug van weggeweest

Sri Lanka is weer helemaal terug op de kaart als topbestemming en we willen jullie graag laten kennismaken met de hoogtepunten van dit prachtige eiland. Er zijn slechts vijf exclusieve plekken beschikbaar voor reisspecialisten die deze bijzondere FAMtrip willen ervaren. Wil je deelnemen? Vertel ons waarom juist jij mee wilt op deze reis en maak kans om onderdeel te zijn van deze onvergetelijke ervaring. De reis vindt plaats van 27 november tot 4 december 2024. Er geldt een eigen bijdrage van €1.250 per persoon, inclusief verblijf in privékamers. Zorg dat je je inschrijving vóór 10 september indient!

Vul hier het motivatieformulier in waarom jij graag meegaat naar Sri Lanka.

Botswana: green season avontuur

Botswana staat bekend als een van de beste wildlife-bestemmingen ter wereld, met unieke ecosystemen zoals de Okavango Delta. In de Green Season komen de dieren en de natuur pas echt tot leven, en wij willen je laten zien waarom dit een ideale periode is om dit magische land te bezoeken. Er zijn slechts zes plekken beschikbaar voor reisspecialisten die Botswana bovenaan hun bucketlist hebben staan. De reis vindt plaats van 26 januari tot 4 februari 2025. De eigen bijdrage is € 1.500 per persoon, inclusief gedeelde kamers. Inschrijven kan tot 21 september door jouw motivatie in te sturen.

Vul hier het motivatieformulier in waarom jij graag meegaat naar Botswana.

Mis deze buitengewone kansen niet en schrijf je snel in!

Beyond Dreams: een nieuw concept voor 2025

Avila Reizen lanceert in 2025 een nieuw concept: de Avila Reizen Beyond Dreams FAMtrip! Deze jaarlijkse reis blijft tot op het laatste moment een verrassing qua bestemming, maar de focus zal altijd liggen op luxe accommodaties, spectaculaire activiteiten, het opbouwen van herinneringen en het maken van een positieve impact.

Er zijn acht plekken te vergeven, in acht categorieën. Voor alle categorieën geldt dat de meting plaatsvindt over boekingen die worden gemaakt tussen 1 september 2024 en 31 maart 2025! Boekingen bij ons reismerk Collections worden ook meegerekend. Begin april 2025 worden de deelnemers (en de bestemming) bekend gemaakt. De reis zal plaatsvinden in juni 2025, de exacte data volgen.



Deelnemer 1: Hoogste omzet geboekt naar Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied

Deelnemer 2: Hoogste omzet geboekt naar Zuid-Amerika

Deelnemer 3: Hoogste omzet geboekt naar Azië & Oceanië

Deelnemer 4: Hoogste omzet geboekt naar Europa & Midden-Oosten

Deelnemer 5: Hoogste omzet geboekt naar Afrika

Deelnemer 6: Hoogste omzet geboekt in Expeditiecruises en bijzondere treinreizen

Deelnemer 7: Hoogste omzet geboekt overall

Deelnemer 8: Hoogste aantal boekingen geboekt overall

De winnaars en de mysterieuze bestemming worden in april 2025 bekendgemaakt, en de reis zal in juni 2025 plaatsvinden. Voor deze FAMtrip geldt géén eigen bijdrage. Zorg dus dat je jouw beste boekingen maakt en wie weet ben jij een van de gelukkigen die mee mag!