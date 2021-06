B2B workshop Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije

Maar liefst 32 organisaties uit Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije presenteren zich op donderdag 17 en vrijdag 18 juni gezamenlijk aan het toeristisch bedrijfsleven in Nederland. Behalve de landelijke verkeersbureaus nemen per land ook zeven toeristische partners deel aan de online webinar, waaronder DMC’s, regionale VVV’s en hotels.

Met een verwachte groei de komende jaren van het Nederlands toerisme binnen Europa, willen de vier Centraal Europese landen touroperators, reisburomedewerkers, zelfstandige reisagenten en MICE professionals informeren en stimuleren om meer klanten naar deze relatief rustigere, minder platgetreden én goedkopere vakantie- en incentivebestemmingen te sturen en tegelijkertijd de reissector van het potentieel te overtuigen dat deze regio biedt.

De online workshop wordt georganiseerd via het gebruiksvriendelijke Networkapp platform waar productmanagers, reisburomedewerkers, ZRA’s en MICE professionals een-op-een afspraken kunnen inplannen met participanten naar keuze.

Donderdag 17 juni

09.30-10.30: welkom en korte presentaties verkeersbureaus Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije – inclusief Covid-19 updates

10.30-12.00: een-op-een afspraken

12.00-13.00: pauze

13.00-16.00 een op een afspraken

Vrijdag 18 juni

10.00-14.00: een-op-een afspraken

Participanten en registreren

Een overzicht van alle participanten en registreren via deze link. Deze workshop is niet toegangelijk voor media en bloggers. De Nederlandse markt is voor de V4 landen van belang: in 2019 bezochten circa 1 miljoen Nederlanders deze landen voor een vakantie. Nadere info over de vier landen op discover-ce.eu/.

