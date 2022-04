BARIN: “Opmerkelijk dat de ACM tariefsverhoging van 37% met geen woord bekritiseert”

Deel dit artikel

“BARIN is teleurgesteld in de beslissing van de ACM om het beroep van alle partijen die een klacht hadden ingediend bij de ACM, af te wijzen. Het is op zijn minst opmerkelijk dat de ACM het gedrag van Schiphol om de tarieven te verhogen met 37%, met geen woord bekritiseert.

Schiphol kondigde vorig jaar aan de tarieven stapsgewijs in drie jaar te verhogen; met 9 procent per april dit jaar en in 2023 en 2024 nog eens met 12% per jaar. Bij elkaar 37%. Volgens Schiphol zijn de hogere tarieven nodig om de financiële klappen van de coronacrisis op te vangen.

“In haar oordeel van bijna 100 (..) pagina’s interpreteert de ACM slechts in de meest strikte zin de (luchtvaart) wet, en gaat volledig voorbij aan de ‘redelijkheid’ van het besluit van Schiphol, gedurende de ernstigste crisis die de luchtvaart ooit heeft gekend. Een luchtvaartwet die nooit geschreven kan zijn voor de uitzonderlijke periode van COVID”, aldus Marnix Fruitema (voorzitter BARIN).

“De ACM heeft echter aangegeven geen oordeel te kunnen en willen vellen over de Mededingingswet (artikel 24) t.a.v. mogelijk misbruik van economische machtspositie. Dit valt, zo stelt de ACM, buiten de scope van de luchtvaartwet”, zo laat Fruitema weten. “Deze starre interpretatie van de luchtvaartwet doet ons concluderen dat een vervolgstap zinvol is. BARIN zal beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.”

Author Arjen Lutgendorff