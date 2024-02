Arum Barut Collection en Lara Barut Collection staan vermeld in de Top Tien Beste Hotels in de Middellandse Zee en zijn 1e en 3e op de lijst van Beste Hotels in Turkije.



Als resultaat van de evaluaties van ongeveer 750.000 HolidayCheck-gasten uit 32 landen, werd Lara Barut Collection gekozen als het beste hotel in Turkije in 6 categorieën. Arum Barut Collection werd gerangschikt als het 2e Meest Luxueuze Hotel in Turkije in dezelfde categorieën en 3e in andere categorieën. Onze twee hotels slaagden er ook in om op de lijst van de Top Tien Beste Hotels in de Middellandse Zee in de Wereld te komen.



Zoals eerder aangekondigd: Barut Goia opent op 1 april en Anda Barut Collection op 1 mei.

De voorbereidingen zijn in volle gang, we zullen onze twee hotels op tijd openen zoals beloofd.



Barut blijft de opgravingen van de oude stad Side steunen

De oude stad Side, thuisbasis van de mysterieuze geheimen van de geschiedenis, blijft een fascinerende ervaring aan bezoekers bieden, met de steun van het Ministerie van Cultuur en Toerisme van de Republiek Turkije en Barut Hotels.

Na 67 afgeronde projecten in 2023, is 2024 begonnen met een intensief opgravingsprogramma. Dit jaar zullen 50 nieuwe projecten gerealiseerd worden. U kunt ons aangename gesprek met Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, hoofd van de opgraving, bekijken op ons Youtube-kanaal.

Barut Hemera presenteert nieuwe waterglijbanen vanaf 15 april

Het nieuwe aquapark van Barut Hemera maakt zich klaar om een plezierige vakantie-ervaring te bieden voor gasten van alle leeftijden met zijn kleurrijke waterglijbanen. De nieuwe glijbanen zullen vanaf 15 april in gebruik zijn.