Wie? Hij! Wat weet hij nou van het Nederlandse reisadvies? Dat was het eerste wat ik me hardop opvroeg toen ik de aankondiging van RTL Boulevard op televisie zag met het reisadvies als onderwerp, dat in het rijtje stond met de bedgeheimen van Patty Brard. Toen ik na de bekende openingstune niet Frank Oostdam aan de desk zag staan, maar Rob Goossens – wie dat ook mag zijn – dacht ik: ‘Oooh, nee daar gaan we weer’. De beste man gaat natuurlijk weer van alles roepen, waardoor half Nederland in paniek is en de telefoons bij de reisbureaus weer roodgloeiend staan.

Ik ging zelfs nog even twijfelen, had ik Goossens in al die jaren dat ik werkzaam ben in de reisbranche over het hoofd gezien? Stond hij tijdens borrels stiekem en onzichtbaar in een hoekje? Is hij soms de opvolger van Oostdam en wordt hij alvast ingewerkt? Is hij werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken? Of is hij het neefje van Cor van Corendon? Wie is in vredesnaam Rob Goossens? Google gaf het antwoord: Goossens is tv-kenner. Kijk, dan snap ik de keuze van RTL Boulevard helemaal om hem aan het woord te laten als deskundige over het reisadvies… niet dus!

Goossens begon goed – dat moet ik eerlijk zeggen – met de magische woorden dat je beter een pakketreis kunt boeken bij een touroperator of reisbureau vanwege de zorgplicht, mocht het reisadvies ter plekke van geel naar oranje gaan. ‘Want dan word je misschien wel gerepatrieerd.’ Wat nou misschien? Dat kan beter, beste Rob. Ik moet toegeven, hij legde het verschil tussen een pakketreis en door de consument zelf in elkaar geknutselde reizen goed uit.

Toen Bridget Maasland zich er ook nog mee ging bemoeien, werd het helemaal spannend. De presentatrice vroeg zich af of op vakantie gaan wel slim is in deze tijd? Wees naar influencers en BN’ers die nu op vakantie zijn. ‘Als je dat ziet, denk je dat alles weer mag en kan.’ Ja, Bridget, dat is heel slim en het mag én kan ook weer. Verschillende onderzoeken tonen aan dat vakantie heel goed is voor de mens. Ook voor jou Bridget, gezien je een roerige tijd achter de rug hebt. Of mag ik dit niet zeggen?

Ik erger me duidelijk aan mensen – of in dit geval ‘deskundigen’ – die nul verstand hebben van onze branche en van reizen die te pas en te onpas roepen dat reizen niet veilig is. Houd toch eens op. Ik kom net terug van een paar dagen Zakynthos en om met de woorden van Ursul de Geer te spreken: ‘Het was hier fantastisch!’ Als ik dan van die entertainmentdeskundigen hoor praten over belangrijke onderwerpen, waar een branche met weet ik hoeveel duizenden banen en bedrijven van afhankelijk is en het allemaal lekker negatief brengt, kan ik wel janken. Wil ik inbellen of zelfs de studio bestormen. Denk even na! RTL Boulevard is niet het enige programma dat onzin verkondigd. In de 538-ochtendshow van Frank Dane werd laatst ook al onzin vertelt, dat je sowieso niet gerepatrieerd wordt. Joehoe! Dat gaat over losse vluchten en niet over pakketreizen geboekt bij een touroperator of reisagent. Weet je, ik heb de auto aan de kant gezet en ben erop los gaan tweeten… maar helaas, Frank moet nog steeds antwoorden of sorry zeggen.

Nou Mark Rutte, bedankt!

Sharon Evers

Sharon@travelpro.nl

