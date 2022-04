Bedrijfsauto’s TUI in de vakantiesferen van Aruba, Curaçao en Bonaire

Deel dit artikel

Onlangs kregen de Sales en Service Leads van de TUI reisbureaus hun nieuwe bedrijfsauto’s uitgereikt; het gaat om een speciale editie van de Volkswagen Up, want de bestickering is geheel in de vakantiesfeer van Curaçao, Aruba en Bonaire.

Ruim 100 mensen waren aanwezig bij de onthulling van de 60 auto’s. De Sales en Service Leads van de reisbureaus kwamen hun nieuwe leaseauto ophalen. Het is niet voor het eerst dat deze bedrijfsauto’s worden uitgereikt, maar dit jaar gaat het – naast de TUI auto’s – om speciale edities. TUI maakte daar een feestelijk moment van.

Suzanne Goossen, Head of Retail TUI Nederland: “Wij bieden een deel van onze medewerkers in de retail een leasecontract aan tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Dat betekent voor hen dat zij over een auto kunnen beschikken en voor TUI dat we niet alleen aanwezig zijn in het straatbeeld, maar ook op de weg, om zo dicht mogelijk bij onze klanten te zijn. Dit jaar stralen de auto’s nog meer vakantie uit in een promotionele samenwerking met de verkeersbureaus van Curaçao, Aruba en Bonaire, zeer belangrijke verre bestemmingen voor TUI. We zijn er enorm trots op dat we onze samenwerking kunnen versterken en deze vakantiebestemmingen nog beter zichtbaar maken, op een hele originele manier.”

Sharon Vassel, Trade Coördinator Curaçao Verkeersbureau, onthulde de kleurrijke Curaçao-auto. “We zijn heel blij met onze jarenlange samenwerking met de TUI-reisagenten. Nu laten we dat door het hele land zien met deze opvallende Curaçao-auto’s. We wensen iedereen veel zonnige en veilige kilometers.”

Tirso Tromp, Area Director Europe van Aruba Tourism Authority: “In de corona tijd heeft men op Aruba niet stilgezeten. Veel hotels hebben de lockdowns gebruikt om kamers te vernieuwen en om het product te upgraden. Het is hierdoor ook fijn om te zien hoe de afgelopen maanden het aantal toeristen uit Nederland weer is toegenomen. Deze lijn word doorgetrokken samen met TUI, om de nieuwe kleurrijke auto’s aan alle hardwerkende agenten te kunnen presenteren. One Happy Agent is One Happy Island.”

Ook Miles Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire was aanwezig om de auto persoonlijk te onthullen.”Deze samenwerking met TUI is een unieke manier om het kleurrijke karakter van Bonaire over te dragen, de zichtbaarheid van ons eiland vergroten en Caribische flair te geven aan het Nederlandse straatbeeld. We wensen de TUI reisagenten veel rijplezier en hopen Nederlandse vakantiegangers te inspireren ons ongerepte eiland vol kleur, natuur en avontuur te komen ontdekken.”

Author Sharon Evers