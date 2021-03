Belgen hebben uitzicht op reizen binnen en buiten EU

In België wordt 19 april naar alle waarschijnlijkheid het huidige reisverbod opgeheven en kunnen Belgen zowel binnen als buiten de EU op reis. ‘Het huidig verbod op niet-essentiële reizen geldt tot en met 18 april. Indien de situatie gunstig evolueert en het overlegcomité het licht op groen zet zal je vanaf 19 april opnieuw kunnen reizen, zowel binnen als buiten de EU’, zo laat een woordvoerder van het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken / Nationale Crisiscentrum desgevraagd weten aan TravelPro. ‘Als het verbod op niet-essentiële reizen vanaf 19 april niet meer geldt, dan kunnen Nederlanders inderdaad terug via Belgische luchthavens reizen.’

De woordvoerder benadrukt dat het huidige reisverbod nog tot en met 18 april loopt en dat reizigers ten alle tijden het reisadvies in de gaten moeten houden en zichzelf moeten informeren over de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen wanneer ze naar een bestemming willen reizen. ‘Indien het overlegcomité niet anders beslist, zal het reisverbod inderdaad die dag aflopen. Afhankelijk van de epidemiologische situatie, kan deze maatregel nog verder geëvalueerd worden. Mocht dit toch nog wijzigen, dan zal dit uiteraard gecommuniceerd worden. Maar op dit moment zijn niet-essentiële reizen nog steeds verboden.’

Het door de Belgische overheid ingestelde verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het buitenland is sinds 27 januari jl. van kracht. Dat laatste geldt, overeenkomstig het ministerieel besluit van 20 maart 2021, tot en met 18 april 2021. ‘Het verbod op niet-essentiële reizen uit derde landen, dat reeds voor 27 januari van kracht was en voortvloeit uit een gecoördineerde aanpak op Europees niveau, blijft ook na 18 april 2021 van kracht.’

Uiteraard moeten reizigers zichzelf goed informeren of door reisorganisaties laten informeren over de mogelijkheden tot het reizen naar het buitenland. Dat kan onder andere via deze website. Daarbij moet ook niet worden vergeten dat er bij terugkeer naar België aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan. Overigens adviseert het Nederlandse kabinet momenteel om überhaupt niet naar het buitenland te reizen tot en met 15 mei of vanuit het buitenland naar Nederland als dat niet echt nodig is.

