Bentour gaat vakanties naar Turkije uitvoeren ondanks oranje reisadvies

De van oorsprong Zwitserse touroperator Bentour die in onder andere Duitsland reizen aanbiedt naar Turkije, gaat ondanks het oranje reisadvies in Duitsland voor Turkije starten met het uitvoeren van de reizen. Wie niet naar Turkije wil, kan kosteloos annuleren.

Ondanks dat veel Europese landen hun reisadviezen hebben aangepast voor elkaar, staat het reisadvies voor Turkije nog tot afgrijzen van veel reisondernemers nog steeds op oranje. “We zijn teleurgesteld over deze beslissing”, aldus Mehmet Ersoy (minister van Toerisme van Turkije) tijdens het openingsevenement ‘Re Turkey’ dat afgelopen weekend plaatsvond in Antalya. “In ieder geval heeft de toeristenindustrie in Turkije er alles aan gedaan om reizigers een veilige vakantie te garanderen. En medische zorg in Turkije is ‘eerste klas’.”

Ook Deniz Ugur (algemeen directeur van Bentour Reisen), is overtuigd van het verhaal van de Turkse minister van Toerisme. Ondanks het oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) heeft Bentour bestaande boekingen niet geannuleerd, maar laat hij Duitsers naar Turkije reizen als ze dat willen. Zo niet, dan kunnen klanten kosteloos annuleren.

De procedure is mogelijk omdat de organisator in Zwitserland is gevestigd, niet afhankelijk is van Duitse KfW-leningen en ook in Zwitserland verzekerd is tegen aansprakelijkheid. Volgens de algemeen directeur van Bentour kunnen toeristen momenteel genieten van een bijna perfecte vakantie in Turkije. “De hygiëne in de grote hotels is TÜV-getest, de resorts bijna leeg, de service eersteklas en Covid-19 getraind. Ik zou er op elk moment met mijn eigen familie op vakantie gaan als ik tijd had”, zei Ugur.

Volgens de algemeen directeur krijgt Bentour van steeds meer toeristen die hun vakantie geannuleerd zien worden door andere touroperators aanvragen om alsnog naar Turkije te kunnen. “We vliegen elke dag vakantiegangers samen met Sun Express naar Antalya.” Hij laat weten dat het in Turkije nu mogelijk is om voor vertrek voor 20 euro getest te worden op Corona voor vertrek in Antalya. De test duurt vijf minuten en het resultaat is na zes uur beschikbaar. Ugur is van plan deze test ook in de hotels aan te bieden.

