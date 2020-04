Bentour schort voor de Nederlandse markt alle reizen op tot en met 15 mei

Bentour heeft voor de Nederlandse markt moeten besluiten dat het tot nader order alle reizen voor alle bestemmingen tot en met 15 mei moet opschorten. “Mocht uw klant vliegen met Transavia, dan zijn de vliegreizen tot en met 27 mei opgeschort”, zo laat de touroperator weten.

Bovenstaande geldt niet voor losse vliegtickets. Voor deze boeking fungeert Bentour Reizen als bemiddelaar en moet het wachten op de actie van de luchtvaartmaatschappij. “Wij adviseren om zelf de website van de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden.”

“Alle reizen, ongeacht de bestemming en of luchtvaartmaatschappij, vertrekkende vanaf heden tot en met 31 mei kunt u vanaf vandaag kosteloos omboeken tot 31 december 2021. De wijzigingskosten (bijvoorbeeld € 50 per enkele reis ) van de luchtvaartmaatschappij en of accommodatie zal Bentour voor haar rekening nemen. Het tariefverschil dient uiteraard wel betaald te worden door de klant.”

In samenwerking met haar verzekeringspartner Swiss Re, zal Bentour een Gutschein sturen. Het Gutschein bevat een waarde van de reeds betaalde reisgelden van de destijds gemaakte reservering. “Wij zullen jullie vanaf eind volgende week het Bentour Gutschein versturen.” Het Bentour Gutschein bevat de volgende voorwaarden:

• De nieuwe reis kan uiterlijk op vertrekdatum 31 december 2021 aanvangen

• Alleen geldig voor pakketreizen.

• Indien de nieuwe reis een hogere prijs heeft, moet het verschil worden bijbetaald

• Indien uw nieuwe reis goedkoper is, betalen wij u het verschil terug

• Het Gutschein is alleen in te wisselen voor een nieuwe reis bij Bentour Reizen en is niet inwisselbaar voor geld.

• Het Gutschein is niet overdraagbaar

Vragen of omboekingen e.d. graag per mail naar info@bentour.nl (niet naar .ch of .de).

