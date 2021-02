Blauw rookgordijn

De hele wereld staat op zijn kop KLM komt met KLM Holidays. Ik begrijp het eigenlijk wel, best een slimme zet: in plaats dat iedereen praat over 7,1 miljard euro verlies is heel journalistiek Nederland nu druk met dit (nieuwe) fenomeen. U ziet het goed, nieuwe staat tussen haakjes, want er is weinig nieuws onder de zon.

Al jaren verkoopt KLM via Airtrade pakketreizen en nu is Airtrade ingelijfd zodat dit op een efficiëntere schaal kan. Het was voor KLM natuurlijk prettiger geweest als dit door de media werd gebracht als een vooruitstrevende stap met de boodschap dat KLM niet bij de pakken neer zit. Maar nee, het gaat vooral over het ‘gebruik van belastinggeld om een bedrijf te kopen en op die manier oneerlijke concurrentie te bedrijven’.

Het commentaar van KLM dat dit gefinancierd is uit andere bezuinigingen is op zijn minst zwak, dan had je gewoon minder verlies gemaakt dan nodig, als je die extra bezuinigingen gewoon in de grote pot had gestort. Uiteraard strooit Steven van der Heijden van Corendon uitgebreid zout in die wond, als de staat niet bijgesprongen was dan had KLM niet eens meer bestaan, is zijn credo en de rest van de reisbranche ontvangt geen bijzondere steun, en dat is onverteerbaar.

Wat mij bezighoudt is dat er in de NDC (de verkoopvoorwaarden die KLM met partners maakt) staat dat via eigen kanalen tickets en diensten goedkoper verkocht mogen worden, en laat het duidelijk zijn dat KLM Holidays na de overname van Airtrade een eigen kanaal is. Hier zal nog wel een en ander over afgesproken moeten worden.

Op zich is het een storm in een glas water, maar het houdt de gemoederen wel bezig. Ik zie voorlopig geen counter met daarachter de inkomende agent voor aangekomen toeristen van KLM Holidays staan op Kreta, Antalya, Las Palmas, Lesbos, Mallorca, Faro, Malaga, Innsbruck, Athene, Barcelona, Lissabon, Ibiza, en ga zo maar door.

Begrijpelijk is het wel: de verkoop van Business class stoelen zal niet snel op het oude niveau komen, dus als bedrijf moet je dan wendbaar zijn, en kijken waar de omzet dan vandaan moet komen.

Ik wens iedereen veel wijsheid maar vooral nuance rond dit onderwerp, als Wopke mag schaatsen moet dit ook kunnen, of niet?

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.