Wat komt er kijken bij het boeken van een los vliegticket? Wat verdien je er nog aan? Laat je het boeken van een los vliegticket aan de klant zelf over?Travelpro vroeg zich af hoe het zit met de populariteit van het boeken van losse vliegtickets onder reisagenten.

Wanneer je geen losse vliegtickets meer boekt: waarom doe je dat niet meer?

“De kleine fee weegt niet op tegen de vaak bijkomende zaken die dan eigenlijk maar verwacht worden, en onder ‘service’ moeten vallen. Wij zijn daarom al voor de hele coronaperiode gestopt met de verkoop van losse tickets.”

Mariëlle Henzen (eigenaar TravelTeam)

“Ik boek pertinent geen Ryanair. En als ik het te druk heb, wijs ik de aanvragen voor losse tickets ook af.” Nadine Derikx (The Travel Club)

“Het kost veel tijd in verhouding tot de verdiensten. Als alles goed gaat is dat prima, maar als er gedoe is met vluchtwijzigingen of iets dergelijks, is het me dat niet waard.”

Carla (Reiscreaties)

“Ik heb er niet veel vraag naar, promoot het ook niet, want je verdient er niets aan. Alleen voor zakelijke klanten boek ik losse tickets, die betalen een gedegen fee die ik vraag voor de service bovenop de ticket en printfee.”

Vivian van der Weide (The Travel Club)

“Te weinig marge. Dit zijn vaak de ‘doe-het- zelfklanten’. Ze doen verder alles zelf, boek dan ook maar zelf je ticket.”

Anoniem (ZRA)

Tekst gaat verder onder de foto.

Wat vind je van de verdienste op het boeken van een vliegticket?

“Zolang ik ze voor deze fee kan reserveren doe ik het ervoor, soms houd ik ook een hogere fee aan. Ik vraagt een minimale fee van € 50 per ticket tot € 1.000 per persoon. Boven de € 1.000 vraag ik per persoon € 75. Dit is inclusief de vliegticketgarantie en exclusief bemiddelingskosten.”

Loraine Koek (YourTravel)

“Een fee. Die sowieso betekent dat de klant bij mij duurder uit is. En dat zeg ik ook. Dat neemt hij dan voor lief.”

Walter Colijn (Travel Counsellors)

“Wat vind je van de verdienste op het boeken van een vliegticket?”

“Gewoon marge rekenen en als klanten het zelf beter of goedkoper kunnen, prima, mooi zelf doen dan.” Sigrid de Vries (The Travel Club)

“Niet genoeg, dus ik doe het alleen voor vaste klanten.”

Claudia Wolfswijk (Travelcoach, Personal Touch Travel)

“Het is zoals het is en zolang ik mij kan herinneren altijd zo geweest dat je er niets op verdient. Ik ben wel van mening dat airlines er al jaren een potje van maken en vele reisorganisaties en reisagenten veel extra werk bezorgen met annuleren en klakkeloos wijzigen van het beleid waar vaak hele reizen zorgvuldig op zijn samengesteld. Daar zou best eens een compensatie tegenover mogen staan en natuurlijk ook voor de klant.”

Annemarie Lenders (TUI At Home)

“Belachelijk dat we hier geen commissie op krijgen.”

Alie Rossing (YourTravel)

“Veel te weinig voor de hoeveelheid werk van het uitzoeken en de hoge aansprakelijkheid, neem een voorbeeld aan Eva Air, zij geven nog commissie.”

Erna Vermeer (ZRA)

“Prima, maar beter om er nog wat bij te proberen te verkopen en er een pakketje van te maken.”

Rob Land (Rob Land Reizen)



“Verdiensten zet je er zelf op, maar ik ben van mening dat airlines meer dan genoeg verdienen. Ik kijk geregeld naar de financiële balansen van beursgenoteerde airlines en geloof mij, hun nettoresultaat is echt meer dan prima, en daar kan best commissie van af voor de reisagent.”

Astrid Bouhuys (Travel Counsellors)

“Slechte zaak dat de airlines geen commissie meer geven… Wij nemen ze een hoop werk uit handen!” Laura Bos (The Travel Club)

“Kut. Je moet er geld op zetten en dat voelt soms als oplichten.”

Randy (ZRA)

“Kost meer bij mij dan online, en de meesten willen dat niet, ondanks mijn service. Dus te weinig verdienen hieraan en gedoe.”

Marijn Segers (Travel Counsellors)

“Laag, maar een erfenis uit het verleden. Ook reisorganisaties boeken bij ons en dan gaat het uiteindelijk om grotere aantallen.”

Inge (Terramundo)

“Belachelijk, zoveel tickets boeken wij voor een samen- gestelde reis en daar horen sowieso verdiensten bij.”

Dimitri Portegies (Reiscreaties)

“Via Airtrade is het redelijk te doen, iets is beter dan niets. Rechtstreeks is het jammer dat we geen agentenfee hebben.”

Janine Jegers (Mijn ReisKennis)

Help je jouw klant waarvoor je een los vliegticket hebt geboekt ook met inchecken, bagage en dergelijke?

“Ja, ze betalen een service fee bovenop de fee, er mag dus ook service worden verwacht.”

Vivian van der Weide (The Travel Club)

“Soms wel, soms niet, afhankelijk van de wens van de klant, maar ik probeer altijd de klant het zelf te laten doen.”

Laura Bos (The Travel Club)

“Nee, teveel werk en tijd voor weinig geld. Ik doe het alleen als ik losse tickets boek in combinatie met een landarrangement. Ik wil niet dat klanten zelf in het systeem kijken, want vaak staan daar de prijzen bij vermeld.”

Angelique Adriaens (Personal Touch Travel)

“Alleen als ze daarvoor betalen, net als de rest. Maar veelal doet iedereen dit gewoon zelf.”

Nadine Derikx (The Travel Club)

“Ja, als ik een klant help, dan is het ook all the way.”

Carla (ReisCreaties)

“Ik geef een duidelijke beschrijving mee per airline waarbij ze een stappenplan kunnen volgen voor het boeken van stoelen en online inchecken. Mochten er vragen zijn, dan kunnen ze mij altijd contacten.” Moniek (TUI at Home)

“Nee, ik beschrijf via welke site er ingecheckt kan worden en hoelang van tevoren. Online inchecken is tijdrovend en ik heb vaak paspoortgegevens nodig waar ik niet om wil vragen wanneer het niet echt noodzakelijk is.”

Erna Vermeer (ZRA)

“In principe niet, want dan kom ik tekort op de fee die we ontvangen. Transavia doen we wel, vier muisklikken en check-in is geregeld.”

Kees Verbaas (Reisbureau Schiebroek)

“Zeker. Altijd inchecken. Volgende keer komen ze terug, omdat ze fijn geholpen zijn.”

Reisbureau-eigenaresse

“Ja, ik vind dat mijn service gelijk moet blijven. Echter boek ik wel alleen voor vaste klanten losse vliegtickets.”

ZRO

Tekst gaat verder onder de foto.

Welke problemen ondervind je bij het boeken van losse vliegtickets?

“In combinatie met accommodatie is het weleens lastig als de vlucht uitvalt. Prijzen die per minuut verschillen.”

Sigrid de Vries (The Travel Club)

“Prijs via Amadeus vaak duurder dan rechtstreeks bij airline of NDC-tarieven. Dus altijd veel checken voordat er daadwerkelijk kan worden geboekt.

En elke airline heeft een eigen website en boekingsengine met eigen werkwijze.”

Laura Bos (The Travel Club)

“Klanten kijken op Skyscanner en komen met combinaties die ik niet kan vinden of die onlogisch zijn. Met verschillende airlines waardoor klanten moeten in- en uitchecken op een luchthaven en dat snappen klanten niet altijd.”

Nadine Derikx (The Travel Club)

“Op zich geen problemen, maar wel als er iets misgaat, zoals Transavia die vluchten eruit gooit. Dan kost het mij veel moeite ten opzichte van wat het oplevert.”

Marijn Segers ( Travel Counsellors)

“Te duur, inflexibel, contact is DRAMATISCH.”

Adrie van Rooij (Yourtripmytrip, eigenaar)

“Weinig problemen. Onze fee zit ingebakken bij de prijzen (via Airtrade) die we op het scherm laten zien aan de klant.”

Kees Verbaas (Reisbureau Schiebroek)

“De verschillende opties met of zonder hand- of ruimbagage, wat mag je wel en niet meenemen. De voorwaarden van de tickets met de vele klassen aan boord met verschillende prijzen die per minuut kunnen veranderen. Het is allemaal veel te ondoorzichtig en niet transparant en er is zeker geen algemene regel.”

Dimitri Portegies (Reiscreaties)

Welke feedback zou je willen geven aan luchtvaartmaatschappijen als het gaat om het boeken van losse vliegtickets?

“Geef commissie op tickets en laat geen prijzen zien op moment van inchecken en dergelijke.”

Angelique Adriaens (Personal Touch Travel)

“Waardeer het werk dat wij reisagenten in de verkoop van jullie tickets stoppen en betaal ons er eerlijk voor… Nu lijkt het alsof ze de consument bij ons weg willen halen.”

Laura Bos (The Travel Club)

“Beloon de reisagent. Wij boeken echt veel tickets zowel los als in pakket voor jullie!”

Erna Vermeer (ZRO)

“Soepelere voorwaarden zoals naamswijzigingen/ omboeken, et cetera, voor reisagenten.”

Marleen (ZRA)

“Wees niet zo streng met wijzigingen. De meeste airlines hebben digitale tickets. Waarom zulke torenhoge kosten bij het wijzigen van bijvoorbeeld naamswijzigingen.”

Moniek (TUI at Home)

“Jongens, maak het niet zo moeilijk als er een kleine schrijffout in zit. Koppel zelf, na een schemawijziging, de boeking zonder dat deze opnieuw uitgegeven moet worden en neem daarin de stoelen en bagage mee. Let zelf op of doorverbindingen nog gehaald worden.”

Inge (Terramundo)

“Er zijn genoeg airlines die nul doen voor reisprofessionals. Die accepteren een boeking zonder dank je wel, zonder enige ondersteuning of beloning. Die houding mag wel eens anders.”

Kees Bikker (Travel Counsellors)

“Geef de ZRA een redelijke marge, zodat ze ook jullie product fatsoenlijk los kunnen verkopen.”

Marijn Segers (Travel Counsellors)

“Maak het veel gemakkelijker, met Transavia of Vueling als voorbeeld. Maar de commissies moeten weer terug en dan zullen we echt gaan knallen als agenten. Nu hebben er maar een paar maatschappijen de alleenheerschappij in Europa vanaf Nederland, maar dat zal dan zeker veranderen.”

Dimitri Portegies (Reiscreaties)

“Betere klantenservice met langere openingstijden (zoals voor de klant), commissie aanbieden en ook de aanbiedingstarieven doorladen in bijvoorbeeld Airtrade.”

Janine Jegers (Mijn Reiskennis)

Gaan jouw klanten die een los vliegticket boeken vaak met je in discussie over iets dat te maken heeft met dat losse vliegticket?

“Nee, discussiërende klanten en ik gaan niet samen. Hierover niet en ook niet over andere zaken.”

Walter Colijn (Travel Counsellors)

“Het discussiepunt is veelal de prijs; ik geef op voorhand aan dat ik een handling fee bereken en als ze dat niet willen, be my guest en boek het maar zelf.”

Laura Bos (The Travel Club)

“Nee nooit. Dit komt, omdat ik duidelijk aangeef dat ik niet goedkoper ben dan internet. Gewoon eerlijk en transparant zijn.”

Randy (ZRA)

“Ja, de fee die er berekend wordt buiten de boekingskosten. Maar ook alles wat erbij komt kijken.”

Nadine Derikx (The Travel Club)

“Nee, die discussie dek ik in door duidelijk te zijn dat het alleen om vluchtgerelateerde zaken kan gaan.”

Astrid Bouhuys (Travel Counsellors)

“Soms is het lastig dat zij voor wijzigingen dan eerst ons dienen te bereiken en dat wij maar beperkt toegang hebben tot de klantenservice. Om die reden adviseer ik regelmatig klanten toch om rechtstreeks zelf te boeken.”

Janine Jegers (Mijn Reiskennis)

Is het het (kostentechnisch) waard om losse vliegtickets te boeken?

“Als je er maar genoeg tussen zet. En snel geboekt is snel verdiend.”

Sigrid de Vries (The Travel Club)

“Nee, je hebt er vaak veel werk mee en krijgt er te weinig voor terug.”

Nadine Derikx (The Travel Club)

“Nee, maar soms is het een vriendendienst.”

Carla (ReisCreaties)

“Nauwelijks. Alleen als de klant regelmatig een complete reis boekt wil ik een uitzondering maken.”

Henny Hagenaars (The Travel Club)

“Ja. Als je contracten hebt, moet je vaak een bepaalde omzet halen en tickets boeken voor collega’s helpt daarbij. Dat zijn overigens dus technisch geen losse ticket, omdat die collega er weer wat aan vast plakt. Bovendien is er nog zoiets als segmentenvergoeding. Als laatste, in tijden van bijvoorbeeld een kredietcrisis telt elke euro!”

Inge (Terramundo)

“Nee, echter wanneer klanten kiezen voor een stukje service is dat een heldere wisselwerking en zie ik het als een zaadje planten voor de toekomst.”

Janine Jegers (Mijn ReisKennis)

Tekst gaat verder onder de foto.

Ben je tevreden over de mogelijkheden van het boeken van losse vliegtickets via NDC? Waarom wel/niet?

“Ik boek via Airtrade/Vuelandia, dus ik heb geen werk aan NDC.”

Angelique Adriaens (Personal Touch Travel)

“Prijzen zijn meestal iets lager, maar wel gedoe met onder meer KLM-bagage en -stoelen boeken.”

Sigrid de Vries (The Travel Club)

“Ja, alhoewel nog niet alle functies die je in een normale GDS hebt beschikbaar zijn voor NDC- boekingen.”

Ronald Hofmeester (Hofmeester Zakenreizen)

“NDC maak ik zelden gebruik van, te weinig gebruiksvriendelijk en er is geen controle.”

Walter Colijn (Travel Counsellors)

“Ja, dan kunnen we de prijs van de airline rechtstreeks matchen of daarop besparen zodat er extra marge berekend kan worden.”

Laura Bos (The Travel Club)

“Nee, als er iets is, geeft airline niet thuis.”

Annemarie van Erp (ZRA)

“Ik boek het eigenlijk niet, omdat ik liever de afhandeling via onze eigen IATA doe. Kortere lijntjes.”

Nadine Derikx (The Travel Club)

“Nee, omdat ik hierbij veel meer zelf moet doen in verband met onze IATA.”

Astrid Bouhuys (Travel Counsellors)

“Nee, er kan helemaal niets en bij refund-aanvragen duurt alles veel te lang.”

Renate (Reisburo/manager)

“NDC is nog niet zaligmakend, lastig met aanpassingen.”

Saskia van den Berg (The Travel Club)

“Verschrikkelijk, veel te korte optie termijn.”

Erica (eigenaar)

Heeft het bedrijf waar je werkt een beleid als het gaat om het boeken van losse vliegtickets?

“Nee, je bent zelf ondernemer, jij bepaalt en scant de risico’s. Zwarte lijst zijn uiteraard uitgesloten.”

Saskia van den Berg (The Travel Club)

“Er is een blacklist van airlines die er financieel slecht voorstaan. Die kunnen niet worden geboekt.”

Kees Bikker (Travel Counsellors)

“Gewoon boeken wel advies met vliegticketgarantie.”

Loraine Koek (YourTravel)

Wat zijn je verwachtingen over de toekomst van het boeken van een los vliegticket?

“Ligt eraan hoe luchtvaartmaatschappijen ermee omgaan. Als wij standaard duurder moeten zijn, omdat we geen commissie krijgen, ben ik bang dat losse tickets bij mij in ieder geval verdwijnen.” Angelique Adriaens (Personal Touch Travel)

“Als in NDC alle functionaliteiten zitten zoals nu nog in GDS, dan zie ik een prima toekomst.”

Ronald Hofmeester (Hofmeester Zakenreizen)

“Het wordt gevaarlijker voor de reiziger en steeds minder interessant voor de reisprofessional.”

Walter Colijn (Travel Counsellor)

“Ik verwacht dat ik hier langzaam afscheid van ga nemen, gezien de problemen steeds meer toenemen. Zie nu weer met Transavia, we blijven aan de gang. Tevens is het veel te ingewikkeld met alle verschillende voorwaarden met betrekking tot bagage.”

Alie Rossing (ZRA)

“Zal altijd blijven bestaan, maar de meeste klanten zullen dit zelf gaan doen.”

Rob Land (Rob Land Reizen)

“Wordt steeds lastiger door prijsbeleid van de airlines, maar het zal wel nooit helemaal verdwijnen… De klant wil echt wel voor service betalen.”

Laura Bos (The Travel Club)

“Ik verwacht dat er niks gaat veranderen. Vliegtuigen zitten toch wel vol, dus waarom zouden ze ons een extra vergoeding geven?”

Randy (ZRA)

“Dat een koffer en normale handbagage inclusief zijn en er weer normale prijzen komen.”

Astrid Bouhuys (Travel Counsellors)

“Dat het steeds minder wordt en dat ik het meer ga afwijzen of ga selecteren dat ik alleen buiten Europa tickets aanbied.”

Nadine Derikx (The Travel Club)

“Dat het omslachtiger wordt door alle extra’s die airlines gaan vragen zoals bagage, et cetera.”

Vivian van der weide (The Travel Club)

“Dat de klant dit prima zelf online kan doen als het alleen om een ticket gaat. Misschien wel verstandig dat maatschappijen beter gaan vermarkten waarom het verstandiger is rechtstreeks op hun site te boeken in plaats van bij de vele ‘wildwest’’ bedrijven online. Bij wijzigingen et cetera communiceert een airline rechtstreeks beter en sneller met een klant dan al die ticketbureaus waar alles alleen goed gaat als er niets aan de hand is. Heb je namelijk een probleem, mag je van goeden huize komen om er met ze uit te komen.”

Mariëlle Henzen (TravelTeam)

“Er is slechts een klein percentage van (leisure) klanten die dit via een reisprofessional zullen blijven doen. Het gros doen mensen zelf.”

Kees Bikker (Travel Counsellors)

“Klanten zullen dit steeds meer zelf doen. IT-tarieven zijn wel interessant voor ons in combinatie met hotel/auto, maar lang niet alle bestemmingen zijn er IT-tarieven.”

Saskia van den Berg (The Travel Club)

“Dat we dit vanwege kosten/baten steeds minder zullen kunnen aanbieden als agent zijnde, ik heb het gevoel dat veel aanbieders (ook van hotels) liever de klant rechtstreeks laten boeken dan via een agent.” Janine Jegers (Mijn Reiskennis)

“Er moet iets meer commissie worden gegeven, anders worden er alleen maar pakketten verkocht.”

Justin Goverde (Management Trainee)