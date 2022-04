Boekingen maart 2022 6% hoger dan in maart 2019

Deel dit artikel

Ondanks de oorlog in Oekraïne is het aantal boekingen in maart 2022 6% hoger dan in maart 2019. Het aandeel van de verre bestemmingen (buiten Europa) groeit wel, maar is nog zeker niet op het oude niveau. Buiten Europa zijn vooral de ABC-eilanden populair. Binnen Europa is er flinke groei bij de grootste bestemmingen en Noord-Europa. Dat meldt de ANVR.

​Uit reacties van diverse reisondernemingen blijkt dat na de inval in Oekraïne (24/2) de consument in eerste één á twee weken even een afwachtende houding aannam, maar in de laatste weken van maart is dat weer meer dan goed gemaakt. We maken een vergelijking met 2019, aangezien de jaren 2020 als 2021 sterk beïnvloed werden door de coronapandemie en zo geen goede vergelijk geven voor de ontwikkeling van het aantal boekingen. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met een zekere “inhaalvraag” van de consument. Het betreft deels een inhaal van klanten die nog een afwachtende houding hadden in de periode okt/jan, als klanten die in de afgelopen 2 jaar niet op vakantie zijn geweest.

Kijkend naar de verhouding EU/ICA is nog steeds sprake dat de klant relatief dichtbij boekt; 15% boekt buiten Europa; dat is hoger dan de 13% in februari 2022, maar in maart 2019 boekte 18% een bestemming buiten Europa. Naar bestemming wordt Zuid-Amerika (en dan met name de ABC-eilanden en Mexico) goed geboekt. De VS en Afrika blijven iets achter op 2019. Azië en Oceanië lagen in maart 2022 nog meer dan 40% achter op de boekingen in maart 2019.

Binnen Europa is een flinke groei bij alle topbestemmingen. De 6 meest geboekte bestemmingen (Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Griekenland) laten een flinke groei zien. Het zelfde geldt voor Portugal (+25%). Ook de Scandinavische bestemmingen Denemarken, Zweden en vooral Noorwegen (+37%) groeien fors in boekingen. Tsjechië noteerde een -20%.

Author Sharon Evers