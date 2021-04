Boekingscijfers laten een voorzichtige stijging zien

Het aantal boekingen in maart steeg met 23% ten opzicht van januari en februari 2021, meldt de ANVR. De gemaakte boekingen in maart liggen nog op slechts 30% van het niveau 2019.

​Juist in de loop van de maand maart 2020 begon de coronapandemie grote invloed te krijgen op het aantal boekingen. In de onderstaande grafiek zijn de buitenlandse boekingen vanaf januari in grafiek gezet.

In maart 2020 daalde het aantal boekingen en opzichte van februari met bijna 60%, terwijl in een redelijk normaal jaar als 2019 in maart er slechts sprake was van een daling van enkele procenten. Het aantal boekingen in maart 2021 bleef nog wel met 14% achter bij het aantal boekingen in maart 2020, maar gelet op de stijgende trend (en de grote daling in boekingen in april 2020) zal naar verwachting het aantal boekingen in april 2021 die van april 2020 overstijgen.

