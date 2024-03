“Het is altijd ons doel geweest om duurzamere reiskeuzes makkelijker te maken voor iedereen”, dat laat Booking.com weten in reactie op het nieuws dat het na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar ‘Travel Sustainable’ programma offline haalt.

“Hoewel de duurzaamheidssector zich aanzienlijk heeft ontwikkeld sinds we aan deze reis zijn begonnen, met name op het gebied van regelgeving, blijven we ons inzetten om meer duurzame reisopties te bieden aan al onze klanten”, aldus het boekingsplatform.

Helpen met voortgang

Daarnaast geeft Booking.com aan dat het haar accommodatiepartners blijft helpen om voortgang te boeken naar certificering door derden. “Hoewel we de manier waarop we duurzamere keuzes tonen aanpassen – door de Travel Sustainable naam, het logo en de niveaus te verwijderen – zullen reizigers nog steeds accommodaties met een certificering van derden kunnen vinden en erop kunnen filteren, plus de verschillende activiteiten zien die onze partners met ons hebben gedeeld.”

Blijven ondersteunen

Booking.com laat weten dat het blijft onderzoeken wat de meest impactvolle rol is die het kan spelen op duurzaamheidsgebied. “We zullen onze partners, klanten en de bredere industrie blijven ondersteunen in ons streven om duurzamere reizen de manier te maken waarop iedereen de wereld kan ervaren.”

Foto: De opening van het nieuwe internationale hoofdkantoor van Booking.com in juni vorig jaar. Foto ©: Joni Israeli.