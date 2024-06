Gisteren ging symbolisch de eerste schop de grond in voor de bouw van het TUI BLUE Curaçao hotel in Santa Martha (Bandabao). Het hotel wordt een TUI BLUE for All, krijgt 300 kamers en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 de eerste gasten ontvangen.

Antoin Klein Hofmeijer, Head of TUI Dutch Caribbean: “TUI en Curaçao zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Jaarlijks brengen wij als reisorganisatie de meeste Nederlandse gasten naar het eiland. Een TUI concepthotel stond dan ook al lang op onze wensenlijst. Ik ben trots dat we vandaag hier met elkaar staan om de start van de bouw te vieren. Ik ben ervan overtuigd dat TUI BLUE Curaçao een van de allerbeste accommodaties binnen het TUI BLUE concept wordt. Santa Martha is de perfecte locatie, met de authentieke omgeving en gelegen aan een van de mooiste stranden van de Caribbean. Met dit hotel krijgt Curaçao er een prachtige toeristische trekpleister bij waar we zeker veel TUI klanten blij mee gaan maken.”

De ontwikkeling van het hotel is in handen van de families Vogels en van Alstede. De familie Van Alstede – die ook het kantoorpand van TUI in Willemstad heeft ontwikkeld – houdt zich vooral bezig met de bouwkundige kant van het project. De hotelierfamilie Vogels (van onder andere Avila Beach Hotel en LionsDive) neemt het management voor zijn rekening.

Extra stimulans voor toerisme

Het nieuwe hotel zal een enorme stimulans zijn voor het toerisme op het eiland. Dit werd ook benadrukt door minister-president Pisas die in zijn toespraak het belang voor het toerisme op Curaçao en de economische impuls voor de regio benoemde. Het resort zal naar verwachting meer dan 400 banen creëren en vertegenwoordigt een investering van 80 miljoen dollar. Dit betekent niet alleen een nieuwe bron van werkgelegenheid maar stimuleert ook een duurzame ontwikkeling van de regio Bandabao. De verwachting is bovendien dat het resort niet alleen gasten uit Nederland zal verwelkomen. Ook TUI-vakantiegangers uit andere landen, zoals België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zullen hun weg naar dit concepthotel weten te vinden.

Duurzaamheid

Bij de bouw van het hotel is veel aandacht voor duurzaamheid. Zo worden duurzame materialen gebruikt, wordt er een groot aantal zonnepanelen aangelegd waarmee het hotel van energie wordt voorzien en worden geavanceerde technologieën geïmplementeerd voor water- en afvalbeheer.

Op de foto: Minister Cooper (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning), Antoin Klein Hofmeijer (Head of TUI Dutch Caribbean), Robbin Vogels (General Manager TUI BLUE Curaçao & Avila Beach hotel), Minister President Pisas, Phillip van Alstede (Director of Development DREM), Minister Martina (Bestuur, Planning & Dienstverlening) en Minister Van Heydoorn (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport).