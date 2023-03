British Airways van start met rechtstreekse vluchten op Aruba

Deel dit artikel

British Airways (BA) is zondag jl. van start gegaan met haar rechtstreekse vluchten vanaf London Gatwick naar Aruba. BA vliegt twee keer per week, op donderdag en zondag (via Antigua). Er wordt gevlogen met een Boeing 777-200.

De vluchten vertrekken om 10.00 uur vanuit Gatwick en komen om 17.00 uur lokale tijd aan op Aruba. Retourvluchten vertrekken om 18.30 uur vanuit Aruba en komen de volgende dag om 10.25 uur aan in Gatwick. De vlucht duurt 11 uur en 30 minuten inclusief de korte stop in Antigua.

Aruba’s minister van toerisme, Danguillaume Oduber, zei dat de nieuwe service een “belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Arubaanse toeristenindustrie” is.

“We zijn verheugd om de inaugurele British Airways-vlucht vanuit Londen te verwelkomen”, zei Oduber. “En we zijn verheugd om onze verbinding met de Britse markt te versterken met deze nieuwe vlucht.”

Auteur Arjen Lutgendorff