In het derde kwartaal van 2024 behaalde KLM een lagere operationele winst dan hetzelfde kwartaal vorig jaar: €396 miljoen bij een omzet van €3,5 miljard, dat laat de luchtvaartmaatschappij vandaag weten.

Over de eerste negen maanden van 2024 is de operationele winst zelfs €303 miljoen minder dan in 2023. Hoge kosten van materieel, personeel en havengelden zorgen ervoor dat het resultaat achterblijft. De cijfers onderstrepen daarmee de noodzaak van de eerder aangekondigde financiële en operationele maatregelen.

Kosten te hoog

Marjan Rintel (CEO KLM): “Het is mooi om te zien dat mensen meer met ons reizen. Onze vliegtuigen zitten vol en we hebben in de eerste negen maanden van dit jaar meer passagiers vervoerd. Maar onze capaciteit blijft nog steeds achter en de kosten zijn te hoog. Daarom is het aangekondigde pakket maatregelen keihard nodig. Niet in de laatste plaats omdat we de komende jaren een miljardeninvestering in schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen doen.”

Maatregelen

KLM kondigde begin oktober een stevig pakket maatregelen aan om de financiële en operationele prestaties van het bedrijf structureel te verbeteren. Deze maatregelen zijn onder meer het verhogen van de productiviteit, het vereenvoudigen van de organisatie, kostenbesparingen en uit- of afstel van investeringen. KLM kondigt in dat kader aan dat het strategische opties gaat verkennen voor KLM Catering Services om dit bedrijfsonderdeel gereed te maken voor de toekomst. In deze verkenning staan KLM’s doelen op het gebied van goed werkgeverschap, gepersonaliseerde catering, verduurzaming, operationele controle en efficiency voorop.

Historisch laag

“De financiële prestaties van de eerste negen maanden van dit jaar zijn historisch laag en bevestigen de noodzaak van de aangekondigde maatregelen door het hele bedrijf. Met deze maatregelen versterken we onze kaspositie en verbeteren we onze financiële huishouding, wat ons in staat stelt om te investeren in de toekomst”, aldus Bas Brouns (CFO KLM).