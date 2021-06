Bucuti & Tara Beach Resort publiceert Sea Turtle Countdown Calender

Bezoekers van het eerste uur op Aruba zijn de zeeschildpadden en ook dit jaar zijn ze weer teruggekeerd naar One Happy Island om hun eieren te leggen. De eieren zien uitkomen en de eerste tocht bijwonen van de kleintjes die zo snel mogelijk de zee willen bereiken is bijzondere en onvergetelijke ervaring. Om haar gasten zo goed mogelijk te helpen bij het plannen van een vakantie rondom het mogelijke uitkomen van de schildpadeieren, heeft Bucuti & Tara Beach Resort een heuse Sea Turtle Countdown Calender op haar website geplaatst.

Op Aruba nestelen op de verschillende stranden vier verschillende soorten zeeschildpadden; Leatherback (lederschildpad), Hawksbill (karetschildpad), Green (groene zeeschildpad) en de Loggerhead (onechte karetschildpad). De enorme Leatherback heeft Eagle Beach als thuisbasis. Met een gewicht van zo’n 1500 pond en twee meter lang leggen deze vriendelijke reuzen al duizenden jaren hier hun eieren in het witte zandstrand. En hoewel ze elkaar jaar tot 3.700 kilometer ver kunnen zwemmen, keren de Arubaanse lederschildpadden van maart tot september altijd weer terug naar het strand waar ze geboren zijn om te nestelen.

En hoewel Bucuti & Tara haar gasten graag de gelegenheid geeft om dit bijzondere schouwspel bij te wonen, blijft het welzijn van de dieren bij het resort voorop staan. Om de nesten te beschermen worden ze omheind totdat de jongen na 55 – 75 dagen uit het ei kruipen. De nieuwe Sea Turtle Coundown Calender geeft geïnteresseerde gasten de mogelijkheid om hun verblijf te plannen rond de mogelijke uitbroeddata van mei tot november. Gasten die geïnteresseerd zijn in Bucuti & Tara’s sea turtle experience, kunnen dit kenbaar maken, die vervolgens een seintje zal geven zodra de eieren tekenen van activiteit laten zien. Verder geeft de conciërge alle gasten tips hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn van de schildpadjes, zoals onder andere zo overbodig licht vermijden. De kleintjes gebruiken het licht van de maan om hun weg naar zee te vinden en iedere andere vorm van verlicht kan ze hierbij afleiden. Het is een fascinerend wonder van Moeder Natuur dat bij velen hoog op de bucket-list staat.

Slechts één op de 1.000 uitgekomen jongen wordt volwassen. De beschermende maatregelen die Bucuti & Tara samen met Turtugaruba – Aruba’s organisatie voor het behoud van zeeschildpadden – heeft ingevoerd, hebben ervoor gezorgd dat de status van de lederschildpad van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’ is gegaan. Een mooie stap, maar ook bij deze status zijn pro-actieve beschermende maatregelen nog steeds van belang. Organisaties als Turtugaruba helpen de eilandbewoners en de bezoekers begrijpen hoe belangrijk het is om in harmonie met de zeeschildpadden en de natuur te leven

