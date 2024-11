“Buitengewoon Reizen blijft bestaan”, dat heeft Gerda van ‘t Land laten weten tijdens het ANVR-congres in Oman.

Buitengewoon Reizen, een reisorganisatie voor mensen met een beperking, is overgenomen door Meditrans, een bedrijf dat mensen die in het buitenland medische zorg nodig hebben, terugbrengt naar Nederland.



Gerda van ’t Land, de voormalige eigenaar van Buitengewoon Reizen, wordt de nieuwe directeur van het bedrijf. Meditrans werd geselecteerd uit vijf bedrijven die interesse toonden in de overname van Buitengewoon Reizen. Buitengewoon Reizen meldde begin oktober financieel onvermogen bij SGR.