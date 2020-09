BuZa: meer gebieden Frankrijk krijgen oranje reisadvies

In een aantal departementen in Frankrijk is de COVID-besmettingsgraad ernstig toegenomen. Dit geldt voor la Côte-d’Or, la Seine-Maritime, le Nord, la Corse-du-Sud en la Haute Corse. De kleur van deze gebieden is op de kaart daarom aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen; geen vakanties).

e bemettingsgraad is nog steeds hoog in Parijs, de departementen les Alpes Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, les Hauts-de-Seine, le Hérault, le Loiret, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, le Var, le Vaucluse en les Yvelines. Voor deze gebieden blijft kleurcode oranje gelden. Na een verblijf in de oranje gebieden gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

Op dit moment blijft de rest van Frankrijk op de kaart ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s). U kunt op vakantie naar Frankrijk maar blijf waakzaam voor het virus. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op. Zie de rubriek ‘Veiligheidsrisico’s’ en ‘Coronavirus’ voor meer informatie.

