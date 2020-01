Captain Cruise en Sambasso lanceren CruiseWorld.nl

Captain Cruise en Sambasso hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en gaan van start met CruiseWorld.nl als nieuw cruiselabel voor de retail. Medio april/mei wordt er een nieuwe site gelanceerd. Dat hebben Bert Wildeman (Algemeen Directeur Sambasso Alliantie B.V.) en Robert Pieter Gardenier (Managing Director Captain Cruise) laten weten aan TravelPro.

Beide bedrijven zijn verheugd over de samenwerking. Martyn Valkhoff (Commercieel Directeur Captain Cruise) verklaart: “Wij zijn zeer content dat we deze samenwerking kunnen aangaan. Alle boekingen via CruiseWorld.nl worden 100% via de retail afgehandeld.”

Volgens Wildeman biedt de samenwerking ook extra kansen voor de reisbranche: “Het voordeel voor de bij Sambasso aangesloten reisbureaus en zelfstandige reisadviseurs is dat zij een extra mogelijkheid hebben om inkomsten te genereren. De Sambasso-techniek garandeert namelijk dat als er een online boeking wordt gedaan, dat deze boeking altijd aan de reisspecialist wordt toegewezen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.