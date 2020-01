Caroline Härtel nieuwe manager CSR van Corendon Hotels & Resorts

Sinds 1 januari is Caroline Härtel de nieuwe manager CSR van Corendon Hotels & Resorts. Caroline stapt over van haar rol als business assistant van Atilay Uslu op Curaçao naar een internationale rol voor Hotels & Resorts, en volgt daarmee haar “groene” hart.

Voordat zij begin 2019 bij Corendon op Curaçao startte, werkte zij van 2007-2018 bij TUI en was daar al duurzaamheidsambassadeur bij de airline en medeoprichter van de TUI Care Foundation. Sinds 2014 werkt zij op Curaçao, en was zij onder andere betrokken bij de introductie van de Raad van Kinderen op de Antillen met als kick off Curaçao, spant zij zich als Rotarian in voor de gemeenschap, is zij lid van de CHATA Sustainability Task Force en voorvechter van adequate recycling binnen de toerisme sector op het eiland.

DNA

“Ik ben ontzettend blij met mijn nieuwe rol als CSR manager van Corendon Hotels & Resorts. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zitten verweven in mijn DNA en ik ga ervoor zorgen dat MVO binnen Corendon Hotels & Resorts ook tot vanzelfsprekend onderdeel van ons DNA uitgroeit”, aldus Härtel.

