Chili heropent grenzen voor gevaccineerde reizigers op 1 oktober

Chili heropent op 1 oktober zijn grenzen voor reizigers. Bezoekers moeten zijn ingeënt tegen Covid-19 en moeten eerst vijf dagen in quarantaine. Naast de verplichte isolatie van vijf dagen moet elke persoon een vervolgtraject doorlopen, dat over een periode van veertien dagen wordt uitgevoerd en bestaat uit dagelijkse zelfrapportage van gezondheidstoestand, huidige locatie en testen.

Met het bewijs van het Covid-19-vaccin kunnen bezoekers een mobiliteitspas krijgen die is uitgegeven door het Chileense ministerie van Volksgezondheid. Voor binnenkomst moeten alle reizigers 72 uur voor vertrek een verklaring invullen. Het elektronische formulier bevat contactgegevens, medische geschiedenis en eerdere reisgeschiedenis. Bezoekers moeten binnen 72 uur voorafgaand aan de reis een negatieve Covid-19 PCR-test overleggen. Ze moeten ook een reisverzekering hebben om alle medische kosten in verband met Covid-19 te dekken met een minimale dekking van $ 30.000. Op deze overheidswebsite is meer informatie te vinden over reizen naar en in Chili.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Chili nog op oranje staan, waarmee het aanraadt om alleen voor noodzakelijke reizen naar het Zuid-Amerikaanse land te gaan.

