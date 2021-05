Chris Zegers verkent het reisdilemma: hoe nu verder?

Chris Zegers gaat in 3 Op Reis aanstaande zondag op zoek naar oplossingen voor ‘het reisdilemma’ met reisjournalisten Noël van Bemmel en Dirk Wijnand de Jong, reisfotograaf Bas van Oort, sociaal psycholoog Ap Dijksterhuis en reispresentatrice Floortje Dessing.

Over ‘het reisdilemma’ schrijft 3 Op Reis: de reisindustrie is uit zijn voegen gebarsten. Massatoerisme en vliegverkeer leggen een enorme druk op het milieu en de lokale bevolking. Als we zo willen blijven reizen, wat moet er dan veranderen? En wat kan je zelf al makkelijk doen? Een dilemma waar veel reizigers mee worstelen. In de 3 Op Reis nieuwsbrief geeft ook Zegers zelf een toelichting op ‘het reisdilemma’, hij schrijft:

Hey 3 op Reiziger!

Frankrijk of Duitsland? Spanje of Italië? Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika? Zo zag het reisdilemma er tot voor kort uit. Dilemma? Welk dilemma? Er was helemaal geen dilemma. Alleen maar een enorme vrijheid die zich nauwelijks liet beperken. Het onbegrensde reizen was onbegrensd in de meest extreme vorm. We gingen tot aan de horizon, nog verder en weer terug.

Persoonlijk stond ik nauwelijks stil bij de gevolgen van onbegrensd reizen. Wel bij de positieve gevolgen, die voelde ik immers in elke vezel van mijn zijn. En die zal ik altijd zo blijven ervaren, mazzelaar dat ik ben. Ik zou wel heel hypocriet zijn het reizen nu te willen beperken. Nadat ik nota bene twintig jaar lang de wereld in al haar schoonheid heb mogen ervaren.

Maar een paar jaar geleden zijn we met 3 op Reis wel — letterlijk en figuurlijk — een alternatieve route ingeslagen. Zonder het begrensde reizen te willen veroordelen, hopen we te laten zien dat je bewuste keuzes kan maken op reis. Een alternatief bieden, zonder een andere keuze af te wijzen of te pretenderen zelf onfeilbaar te zijn.

Maar toen kwam c. En niet de c van chlamydia. Het werd stil. In de lucht. In de Nationale Parken. Op de stranden. Waar voorheen een krankzinnige rij ontstond om een minuut op de top van Mount Everest te staan, krijgt de natuur nu haar berg weer terug. Waar je als haringen in een ton op het strand van Florida lag, maken zeeschildpadden nu weer hun nest. In de Keukenhof en Scheveningen wordt weer Nederlands gesproken.

Dat zet aan tot nadenken. Tot heroverwegen. De toeristische sector ligt op z’n gat, maar is wel goed voor 10% van het inkomen wereldwijd. Reizen verruimt je blik, leidt tot nieuwe inzichten en begrip. Kortom: positieve ontwikkelingen met negatieve gevolgen en negatieve ontwikkelingen met positieve gevolgen.

En wat dan nu? Is reizen het nieuwe roken? Verandert vliegschaamte in reisschaamte? Overdrijven we wellicht? Mag je nog wel reizen? Niet alleen vanwege corona, maar vanwege je geweten?

Daar hem je ‘m. Het dilemma. Het reisdilemma. Zondag bespreek ik dit dilemma met vijf reizigers die elk hun eigen visie hebben op reizen. Wat kan je doen en geven zodat volgende generaties in onze voetsporen de magie van reizen kunnen ervaren. Deel vooral je mening, het blijft immers een dilemma.

Liefs,

Chris

3 Op Reis is aanstaande zondag te zien op NPO 3 om 19.45 uur.

