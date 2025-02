In 2015 zette Club Med een nieuwe standaard met de opening van zijn eerste boetiekappartement aan de mythische Champs-Élysées. Sinds kort is ook het allereerste boetiekappartement in België geopend.

Foto’s: © Natalia Beskhlebnova.

Het Luikse Club Med-agentschap heeft zijn intrek genomen in het prestigieuze hôtel particulier ‘Radeski’, gelegen aan Boulevard d’Avroy 69-71. Dit historische pand, een gevestigde naam in de stad, vormt het ideale decor voor een exclusieve en meeslepende reiservaring.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Huiselijke sfeer

In tegenstelling tot traditionele reisbureaus op het gelijkvloers, neemt dit boetiekappartement zijn intrek op de eerste verdieping van het statige herenhuis. Met een oppervlakte van 300 m² werd het pand in slechts één maand tijd omgevormd onder leiding van architect Hervé Monfort. De grandeur van het gebouw – van sierlijke moulures en statige schouwen tot royale ruimtes – werd zorgvuldig behouden, terwijl subtiele, eigentijdse accenten zoals eigentijds lichtdesign en stijlvol meubilair de ruimte een frisse en luxueuze uitstraling geven. Het resultaat? Een warme, huiselijke sfeer waar de reis al start nog voor je geboekt hebt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Exclusieve ontmoetingsruimte

Club Meds boetiekappartement in Luik gaat bovendien verder dan enkel reisadvies. Het biedt ook een exclusieve ontmoetingsruimte waar klanten en partners samenkomen. Van private klantenevents en inspirerende presentaties over bestemmingen tot strategische samenwerkingen met andere premium merken – de ruimte is ontworpen om connecties te versterken en de community rond Club Med te laten groeien.

Historisch belangrijke markt

Met deze nieuwe flagship vergroot Club Med zijn zichtbaarheid in Wallonië, een historisch belangrijke markt voor het merk. Het is tegelijk een knipoog naar de roots van Club Med: de Belg Gérard Blitz, medeoprichter van het all-inclusive vakantieconcept, legde hier mee de basis voor het succesverhaal. ‘Dit boetiekappartement in Luik vertaalt perfect de vrijheid, elegantie en beleving die Club Med kenmerken en luidt een nieuw tijdperk in premium travel in’, aldus Club Med.