Op vrijdag 8 november organiseert Collections een workshop voor reisagenten op het kantoor van Avila Reizen in Haarlem, waarbij je als reisprofessional alles te weten komen over de Malediven, Seychellen en Mauritius.

Foto: Sharon-Staleman en Samantha Koeman van Collections.

Tijdens deze ochtendsessie worden achtergrondinformatie, tips over de beste accommodaties en handige verkooptips gedeeld, ideaal om de kennis over deze paradijselijke bestemmingen te verrijken.

Collections vierde in april jl. haar 1-jarig jubileum. Het label werd opgezet door Joke & Baret van Buitenlandsche Zaken en Tim & Hilda van Avila Reizen Met als slogan ‘Luxury Holidays and City Escapes’ is de focus van COLLECTIONS gericht op het aanbieden van exclusieve reizen waarbij de nadruk ligt op het verblijven in eersteklas accommodaties met uitmuntende service wereldwijd.

De workshop vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur op het kantoor van Avila Reizen aan de Zijlweg 2 in Haarlem. Het programma bestaat uit presentaties over de Malediven, Seychellen en Mauritius, waarbij ook ruimte is voor een hapje en een drankje. De ontvangst is vanaf 9.30 uur.

Aanmelden kan hier. Het aantal plaatsen is beperkt, dus mis deze kans niet om je expertise uit te breiden en nieuwe ideeën op te doen voor je klanten.