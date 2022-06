Column Tirso Tromp (Aruba Tourism Authority) – “Het wordt allemaal anders”

Deel dit artikel

Corona, lockdowns, mondkapjesstress, protesten, inflatie en oorlog. Kunnen of mogen we nog zorgeloos op vakantie dit jaar?

Het begon nog zo goed halverwege januari. De lockdown voorbij en ergens in maart zijn de meeste regels losgelaten. Terug naar normaal, voor sommigen het nieuwe normaal. Dat nieuwe normaal ervaar ik gewoon als terug naar ons oude gedrag trouwens. Waar zijn alle visionairs gebleven die overal verkondigden dat reizen nooit meer hetzelfde zou zijn, all-inclusive- en pakketreizen zouden verdwijnen, en dat we ‘massaal’ bewuster zouden reizen? Halverwege de pandemie, toen we weer in beperkte mate konden reizen naar pakweg 25% van de wereld, gingen velen van ons weer op pad. Lange leve Spanje, de Antillen en Drenthe. Je kon al zien aankomen dat alles weer terug naar het oude zou gaan zodra het weer mocht.

Nu zijn we twee maanden verder en het nieuwe normaal houdt nu in dat zelfs onder andere kantoorpersoneel van Schiphol wordt ingezet om vakantiedrukte te lijf te gaan. Airlines worden gevraagd om vluchten te annuleren, omdat de hele keten de vraag niet aan kan. De meivakantie hebben we ternauwernood overleefd. Als ik alle boekingsprognoses mag geloven, wordt de ervaring er de komende zomer op de luchthavens niet echt beter op. Moeten we dan zes uur van tevoren al in de rij gaan staan? We zouden toch minder, bewuster en anders gaan reizen? Zo snel kan het gaan. Liep je eerst het risico ‘gecanceld’ te worden als je de inmiddels terugkerende trend van het massatoerisme voorspelde, ben je nu alsnog een held als je groots de groei verkondigd.

Dan nu de advocaat van de duivel aan het woord. Willen we wel echt terug naar het oude (massa)toerismemodel? De marges moeten zeker weer omhoog, minder kortingsacties en focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Een duivelsdilemma voor veel reisorganisaties en bestemmingen. De pandemie gaf ons tijd voor reflectie. We hebben wel degelijk nagedacht over hoe we in de toekomst met het toerisme moeten omgaan. Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat het oude groeimodel niet duurzaam is. Op de ABC-eilanden is deze discussie weer springlevend. Hoewel wij de terugkeer van het aantal toeristen verwelkomen, richten wij ons op Aruba ook meer op het tijdens de pandemie gecreëerde model ‘value over volume’.

En nu is de vraag of het oude normaal van tijdelijke aard is en de huidige omstandigheden ons alsnog dwingen om die trendwatchers wel serieus te nemen?

Tirso Tromp

Area Director Europe Aruba Tourism Authority

