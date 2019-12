Corendon: aantal boekingen Griekenland met 25% gestegen

Griekse bestemmingen worden steeds populairder onder vakantiegangers, blijkt uit onderzoek van Corendon. Het aantal boekingen naar het Zuid-Europese land is met 25% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook bleek dat inwoners uit Zuid-Holland het vaakst vroeg een vakantie boeken. Er wordt relatief laat geboekt in Flevoland, Limburg en Overijssel. Deze resultaten kwamen naar boven in het onderzoek dat de touroperator uitvoerde op basis van de boekingen in de vroegboekperiode.

Griekse bestemmingen zijn het hardst gegroeid in populariteit. Ook de bestemmingen Turkije en Spanje blijven populair onder vakantiegangers. Uit het onderzoek bleek ook dat Nederlanders gemiddeld 10,3 nachten op vakantie gaan.

Inwoners Zuid-Holland zijn vroegboekers

Gemiddeld 9% van de Nederlandse vakantiegangers boekt de vakantie in de vroegboekperiode. De meeste vroegboekers zitten in Zuid-Holland. Zij liggen met 12% van de boekingen boven het landelijk gemiddelde. Ook Drenthe en Noord-Brabant boeken relatief vroeg. In Flevoland, Limburg en Overijssel zijn de meeste reizigers juist laat met het boeken van de vakantie.

Reizigers kiezen vaker voor kleine luchthavens

Ook kiezen steeds meer reizigers voor alternatieven voor grote luchthavens. Zo zijn er 3,1% meer boekingen ten opzichte van vorig jaar met vertrekken vanaf Maastricht Aachen Airport. Ook Groningen Airport Eelde laat een kleine stijging van het aantal boekingen zien. Reizigers willen lange wachtrijen omzeilen door vanaf kleine luchthavens te vertrekken. De stijging heeft ook te maken met de toename van het aantal vluchten vanaf luchthavens als Maastricht Aachen Airport.

Vooral senioren boeken vakantie vroeg

De meeste vroegboekingen worden gedaan door 64-plussers. Zij boeken gemiddeld 4,4% vaker in deze periode dan het landelijk gemiddelde. De leeftijdsgroep 55 tot en met 64 jaar boekt daarna het vaakst, gevolgd door 45 tot en met 54-jarigen. De reissamenstelling met de meeste boekingen zijn de gezelschappen met meer dan twee personen. Alleenstaande reizigers boeken juist later.

