Corendon werkt samen met Fundashon Bon Intenshon en Mojo voor de tiende editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival.

Dit evenement vindt plaats van 29 tot 31 augustus 2024 bij het World Trade Center in Piscadera Bay op het Caribisch eiland. Corendon biedt speciale reisarrangementen aan, inclusief festivaltoegang, waarmee bezoekers zorgeloos kunnen genieten van wereldklasse muziek in een tropische setting.

Reisarrangemen

De reisarrangementen van Corendon omvatten vluchten, transfers en verblijf in hotels zoals The Rif at Mangrove Beach, Kura Botanica en het luxe Mangrove Beach Resort. Gunay Uslu, CEO van Corendon: “Met Corendon willen we mensen onvergetelijke ervaringen bieden en de wereld laten ontdekken. Het Curaçao North Sea Jazz Festival is een prachtig voorbeeld van hoe muziek en cultuur mensen samen kan brengen op een unieke locatie. Ik verheug me heel erg op dit bijzondere evenement. Het is fantastisch dat Corendon er deel van uit kan maken en dat we onze expertise in kunnen zetten voor een succesvol festival.”​

Line-up

Het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft de line-up aangekondigd. Op donderdag treden AFRO 23, CHIC ft. Nile Rodgers en Leoni Torres. Op vrijdag 29 staan Gladys Knight, Gregory Porter, Joss Stone, Juan Luis Guerra, Judith Hill, Marc Anthony en Seal op het programma. Op zaterdag tot slot, zullen Aloe Blacc, Eros Ramazzotti, Jennifer Hudson, Kamasi Washington, Lizz Wright, Maluma en Matteo Mancuso het podium betreden. Het festival opent op woensdag 28 augustus met een gratis toegankelijk concert van Candy Dulfer bij Kura Hulanda Village.